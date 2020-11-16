周年慶獨門激勵學 SOGO這招超暖心

時間是周年慶期間晚上十點多，台北SOGO忠孝館側門突然推來一車車起司吐司，SOGO總經理汪郭鼎松、營業資深副總吳素吟以及主管幹部們都提前到來準備好，他們要迎接的不是集團老闆或者哪位大人物，而是等待全館專櫃人員下班，一一親自發送周年慶宵夜，且周年慶12天，天天宵夜都不一樣，而光台北店這群員工，一天就要拚出至少5億業績。汪郭鼎松指出，這是SOGO的傳統，要激勵自己也激勵同仁，且周年慶期間，無論前勤、後勤主管都要出來支援，與所有專櫃一起打拚。吳素吟強調，「『周年慶宵夜』絕對只有SOGO有，因為要高層天天親自送宵夜這點，你看哪家百貨做得到。」

待周年慶延長營業時間結束，晚上十點半一到，SOGO各專櫃人員各自帶著工作一整天的疲憊或者放鬆心情陸續步出SOGO，此時背景音是振奮心情的音樂，SOGO主管們透過發放宵夜，一一慰問最前線專櫃的辛勞，有的還在結帳的，則由同事出來代領。SOGO準備宵夜也別有用心，像是老蔡水煎包、起司吐司、芋頭吐司、晴光紅豆餅等，天天不同菜單。雖然都是簡單的點心，但工作了一整天的櫃姐櫃哥們，拿到宵夜並被慰勞的那一刻，大部分都是帶著滿足的笑容下班。一旁領點心的櫃姐說，「我從別百貨過來支援的，這舉動只有SOGO有，真的讓人蠻開心的。」

吳素吟強調，「做生意靠大家一起拚，只有自己做不來，周年慶又特別辛苦，理當好好慰問他們。」周年慶期間SOGO全台各店都會發放宵夜激勵品，但頻次、數量各店不一，但周年慶業績占全台全檔期超過6成的台北店忠孝、復興、敦化三館，12天周年慶天天發放，光台北店就準備超過2萬份，全台會發放超過3萬份。

先照顧好員工再拚業績，今年SOGO周年慶適逢天氣幫忙、App升級給力，周年慶期間一路超趴，且不只台北店極好，全台各店表現皆好，包括中壢店提前達標、高雄店今年也不錯。汪郭鼎松表示，以台北店來看，今年提袋率、客單都有超過5%成長，原訂全台七店周年慶達108億、1.6%成長，這次周年慶業績將上修至超過10%成長，肯定超越110億。