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低價行銷有何不可？書價割喉戰與書店抗爭的幾點反思

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米奇生日慶 7-ELEVEN推超萌迪士尼週邊 還有Switch、健身環同捆預購

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
維尼家族長形滑鼠護腕，共有維尼、小豬、跳跳虎、屹耳4款，單款建議售價159元。圖／7-ELEVEN提供
維尼家族長形滑鼠護腕，共有維尼、小豬、跳跳虎、屹耳4款，單款建議售價159元。圖／7-ELEVEN提供

歡慶經典迪士尼角色米奇92歲生日即將到來！7-ELEVEN也選在米奇生日11月18日這天推出超過10款迪士尼系列商品，讓居家、辦公生活更可愛，隨時療癒忙碌耗盡電力的身心。

這波7-ELEVEN迪士尼週邊新品，包含有著3色質感皮革菱格縫設計的「米奇皮革無線滑鼠+滑鼠墊組」、迷你行李箱造型充電盒還附上維尼圓肚肚公仔的「小熊維尼趣淘真無線藍牙耳機」，以上2款3C週邊預購新品於11月18日11時起可於ibon預購。另外還有7-ELEVEN獨家首賣的「維尼家族長形滑鼠護腕」，以及多用途可當留言夾、掛勾、還可當作零食封口夾的「迪士尼磁鐵組」等生活小物。而先前熱賣的人氣商品「轉轉花生」這次變身超人氣變裝三眼怪，共有24款變裝造型等著你收集；而經典的「CHUBBY典藏公仔」也以全新系列登場，還有小熊維尼和奇奇蒂蒂化身充滿童趣的花邊摺疊桌、圓筒椅，無論是戶外，露營、野餐，或是在室內遊戲、閱讀都能療癒身心。

除妝點生活的萌趣新品外，7-ELEVEN也將於11月18日及11月25日連續2週限量推出Nintendo Switch預購活動，包含2款熱門遊戲「Switch動森主機健身環同捆組」、「Switch主機健身環同捆組」。開賣期間至7-ELEVEN門市ibon機台選擇購物寄貨→門市預購→至目錄選擇→3C週邊，持繳費單至櫃台結帳即預購完成，現在購入就能在年底聖誕、跨年打造遊戲派對與親友同樂，數量有限，售完為止。

小熊維尼趣淘真無線藍牙耳機，有超可愛的行李箱造型充電盒，耳機本身更採用維尼配色，建議售價1,980元。圖／7-ELEVEN提供
小熊維尼趣淘真無線藍牙耳機，有超可愛的行李箱造型充電盒，耳機本身更採用維尼配色，建議售價1,980元。圖／7-ELEVEN提供
可愛的維尼與奇奇蒂蒂造型設計，立體耳朵讓角色更加活靈活現，絨毛質感尤其適合秋冬使用，椅套可拆下清潔。圖／7-ELEVEN提供
可愛的維尼與奇奇蒂蒂造型設計，立體耳朵讓角色更加活靈活現，絨毛質感尤其適合秋冬使用，椅套可拆下清潔。圖／7-ELEVEN提供
CHUBBY典藏公仔史高治・麥克老鴨、輝兒、杜兒、路兒少見的組合，以共用的胖胖身體為設計特色，每個人物更會附送神秘配件。圖／7-ELEVEN提供
CHUBBY典藏公仔史高治・麥克老鴨、輝兒、杜兒、路兒少見的組合，以共用的胖胖身體為設計特色，每個人物更會附送神秘配件。圖／7-ELEVEN提供
熱賣的人氣商品「轉轉花生」這次變身超人氣變裝三眼怪，共有24款變裝造型。圖／7-ELEVEN提供
熱賣的人氣商品「轉轉花生」這次變身超人氣變裝三眼怪，共有24款變裝造型。圖／7-ELEVEN提供
CHUBBY典藏公仔-復刻版，共有米奇、米妮、唐老鴨、黛西4款復古限量版。圖／7-ELEVEN提供
CHUBBY典藏公仔-復刻版，共有米奇、米妮、唐老鴨、黛西4款復古限量版。圖／7-ELEVEN提供
共推出維尼家族、玩具總動員2系列的迪士尼磁鐵組，強力磁鐵可以當留言夾、書籤夾、零食封口夾，折起小手還可以當鑰匙圈掛勾。記者黃筱晴／攝影
共推出維尼家族、玩具總動員2系列的迪士尼磁鐵組，強力磁鐵可以當留言夾、書籤夾、零食封口夾，折起小手還可以當鑰匙圈掛勾。記者黃筱晴／攝影
米奇皮革無線滑鼠+鼠墊組，共3色，質感皮革菱格縫設計，輕巧好攜帶。圖／7-ELEVEN提供
米奇皮革無線滑鼠+鼠墊組，共3色，質感皮革菱格縫設計，輕巧好攜帶。圖／7-ELEVEN提供
2款花邊桌有著可愛典雅特殊花邊造型設計，可快速向內收納桌腳，美觀又實用。圖／7-ELEVEN提供
2款花邊桌有著可愛典雅特殊花邊造型設計，可快速向內收納桌腳，美觀又實用。圖／7-ELEVEN提供

迪士尼 小熊維尼

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