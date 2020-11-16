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米奇生日慶 7-ELEVEN推超萌迪士尼週邊 還有Switch、健身環同捆預購
歡慶經典迪士尼角色米奇92歲生日即將到來！7-ELEVEN也選在米奇生日11月18日這天推出超過10款迪士尼系列商品，讓居家、辦公生活更可愛，隨時療癒忙碌耗盡電力的身心。
這波7-ELEVEN迪士尼週邊新品，包含有著3色質感皮革菱格縫設計的「米奇皮革無線滑鼠+滑鼠墊組」、迷你行李箱造型充電盒還附上維尼圓肚肚公仔的「小熊維尼趣淘真無線藍牙耳機」，以上2款3C週邊預購新品於11月18日11時起可於ibon預購。另外還有7-ELEVEN獨家首賣的「維尼家族長形滑鼠護腕」，以及多用途可當留言夾、掛勾、還可當作零食封口夾的「迪士尼磁鐵組」等生活小物。而先前熱賣的人氣商品「轉轉花生」這次變身超人氣變裝三眼怪，共有24款變裝造型等著你收集；而經典的「CHUBBY典藏公仔」也以全新系列登場，還有小熊維尼和奇奇蒂蒂化身充滿童趣的花邊摺疊桌、圓筒椅，無論是戶外，露營、野餐，或是在室內遊戲、閱讀都能療癒身心。
除妝點生活的萌趣新品外，7-ELEVEN也將於11月18日及11月25日連續2週限量推出Nintendo Switch預購活動，包含2款熱門遊戲「Switch動森主機健身環同捆組」、「Switch主機健身環同捆組」。開賣期間至7-ELEVEN門市ibon機台選擇購物寄貨→門市預購→至目錄選擇→3C週邊，持繳費單至櫃台結帳即預購完成，現在購入就能在年底聖誕、跨年打造遊戲派對與親友同樂，數量有限，售完為止。
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