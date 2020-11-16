米奇生日慶 7-ELEVEN推超萌迪士尼週邊 還有Switch、健身環同捆預購

歡慶經典迪士尼角色米奇92歲生日即將到來！7-ELEVEN也選在米奇生日11月18日這天推出超過10款迪士尼系列商品，讓居家、辦公生活更可愛，隨時療癒忙碌耗盡電力的身心。

這波7-ELEVEN迪士尼週邊新品，包含有著3色質感皮革菱格縫設計的「米奇皮革無線滑鼠+滑鼠墊組」、迷你行李箱造型充電盒還附上維尼圓肚肚公仔的「小熊維尼趣淘真無線藍牙耳機」，以上2款3C週邊預購新品於11月18日11時起可於ibon預購。另外還有7-ELEVEN獨家首賣的「維尼家族長形滑鼠護腕」，以及多用途可當留言夾、掛勾、還可當作零食封口夾的「迪士尼磁鐵組」等生活小物。而先前熱賣的人氣商品「轉轉花生」這次變身超人氣變裝三眼怪，共有24款變裝造型等著你收集；而經典的「CHUBBY典藏公仔」也以全新系列登場，還有小熊維尼和奇奇蒂蒂化身充滿童趣的花邊摺疊桌、圓筒椅，無論是戶外，露營、野餐，或是在室內遊戲、閱讀都能療癒身心。