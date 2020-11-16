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最新代言人周冬雨示範 UGG透明果凍靴防水又可愛！
今年五月，曾獲金馬影后的大陸女星周冬雨才拿下內衣品牌維多利亞的祕密大中華區代言人，近日以雪靴聞名的美國時尚生活品牌UGG也正式宣佈她成為亞太區品牌代言人，並同時發表最新的一組秋冬形象廣告，她在其中換穿三種不同風格造型搭配不同鞋款，自信的時尚姿態看起來比以往又更有氣勢了！
28歲的周冬雨有著一張娃娃臉，身型也偏嬌小，視覺年齡感覺非常青春，和UGG的品牌風格相襯恰到好處。這次在廣告中，她身穿UGG服飾系列配鞋款，以Disco厚底毛絨拖鞋搭率性風衣、用羊毛大衣展現Classic Ultra迷你超短靴的溫暖感，再以Classic Clear透明果凍羊毛靴的青春氣息配短夾克，清一色的駝色色調造型，充滿舒適悠閒的冬日時尚感。
台灣氣候潮濕多噢，表面防水設計的Classic Clear系列內裡有柔軟羊毛，可以配合天氣穿搭超方便。Classic Ultra迷你超短靴則以超短靴筒設計搭配經典羊毛內裡，適合秋冬打造更修長的腿型和多變造型。Disco鬆糕厚底拖鞋鞋底採用多層彈性EVA性能，修飾身形的同時還很舒適。
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