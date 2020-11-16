「20種時蔬＋自助吧」吃到飽268！ 肉多多份量再升級

即將邁入4周年的「肉多多」火鍋，將於11月20日起，首度推出「蔬食自助吧」，無限供應近20種蔬食、冰品、飲料等食材，更添民眾飽足感。另外以原本壽星慶生的「肉蛋糕」為主角，也推出「浮誇肉蛋糕套餐」，兼具份量感與視覺效果。

以大份量肉盤最具代表性的「肉多多」，供應有美國板腱牛、紐澳嫩肩牛、美國雪花牛等不同肉品，目前在全台北中南均有分店。而肉多多本次推出的「蔬食自助吧」，內含有蔬食區，提供近20種的季節時蔬，另有自助冰淇淋、飲料吧，自12月起，全台門市還會供應韓風霜淇淋。享用蔬食自助吧每人268元，另有搭配10盎司肉品（美國培根牛／活菌豬／無骨鮮雞腿）的套餐方案，每套299元。凡點用套餐者，原本的蔬菜盤也全面升級為蔬食自助吧，讓消費者升級有感。