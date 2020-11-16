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「20種時蔬＋自助吧」吃到飽268！ 肉多多份量再升級

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肉量達450公克的「浮誇肉蛋糕套餐」，套餐價499元。圖／肉多多提供
肉量達450公克的「浮誇肉蛋糕套餐」，套餐價499元。圖／肉多多提供

即將邁入4周年的「肉多多」火鍋，將於11月20日起，首度推出「蔬食自助吧」，無限供應近20種蔬食、冰品、飲料等食材，更添民眾飽足感。另外以原本壽星慶生的「肉蛋糕」為主角，也推出「浮誇肉蛋糕套餐」，兼具份量感與視覺效果。

以大份量肉盤最具代表性的「肉多多」，供應有美國板腱牛、紐澳嫩肩牛、美國雪花牛等不同肉品，目前在全台北中南均有分店。而肉多多本次推出的「蔬食自助吧」，內含有蔬食區，提供近20種的季節時蔬，另有自助冰淇淋、飲料吧，自12月起，全台門市還會供應韓風霜淇淋。享用蔬食自助吧每人268元，另有搭配10盎司肉品（美國培根牛／活菌豬／無骨鮮雞腿）的套餐方案，每套299元。凡點用套餐者，原本的蔬菜盤也全面升級為蔬食自助吧，讓消費者升級有感。

肉多多本次也以美國雪花牛、活菌豬為基底，再搭配上肉玫瑰，推出肉量達450公克的「浮誇肉蛋糕套餐」，視覺效果十足。搭配蔬食自助吧，套餐價499元。另外店內也新推出爆炒川府麻辣、爆炒蒜頭蛤蜊雞湯、爆炒海味石頭湯等3款爆炒系湯底，將燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，經由熱鍋爆香，增添麻香與辣度；而基底湯也從原先的昆布湯，升級為由豬雞骨熬製的白湯湯底，更添香醇。

肉多多新推出爆炒川府麻辣、爆炒蒜頭蛤蜊雞湯、爆炒海味石頭湯等3款爆炒系湯底。圖／肉多多提供
肉多多新推出爆炒川府麻辣、爆炒蒜頭蛤蜊雞湯、爆炒海味石頭湯等3款爆炒系湯底。圖／肉多多提供

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