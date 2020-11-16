Now OR Never？羅杰杜比超狂企劃 下好離手！

非民生必需的購物一向需要衝動，有時單純為了喜好、單純為了想要擁有，如果未能在當下即時作出決定，眼前的心頭好，或就在轉瞬成為另一位同好珍藏的傳家之寶。羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出超狂企劃、喊出Now or Never口號！

「爭分奪秒（Now or Never）」活動中的獨特時計將採取「快閃」的搶購期限，每一款腕表僅能在24小時或一個月之間購入，超過期限之後表廠便不再生產，名符其實地Now or Never，現在擁有、或永遠沒有機會。同時表款從從下單到實品交付僅需二至四個月的時間，大幅縮短等候時間。