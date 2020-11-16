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Now OR Never？羅杰杜比超狂企劃 下好離手！
非民生必需的購物一向需要衝動，有時單純為了喜好、單純為了想要擁有，如果未能在當下即時作出決定，眼前的心頭好，或就在轉瞬成為另一位同好珍藏的傳家之寶。羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出超狂企劃、喊出Now or Never口號！
「爭分奪秒（Now or Never）」活動中的獨特時計將採取「快閃」的搶購期限，每一款腕表僅能在24小時或一個月之間購入，超過期限之後表廠便不再生產，名符其實地Now or Never，現在擁有、或永遠沒有機會。同時表款從從下單到實品交付僅需二至四個月的時間，大幅縮短等候時間。
三款紅、綠、藍色的主視覺的鏤空飛行陀飛輪腕表，全數採用具有日內瓦印記認證的RD505SQ手上鍊機芯，具備時間顯示、鏤空機芯與陀飛輪功能。42毫米的玫瑰金表殼搭配上數位迷彩的三層立體橡膠表帶，同時三款腕表全數限量各一只。你愛我、你不愛我？現在、即刻、馬上就要作出決定。跟我走？或是留下來，時間有限，下好？離手！
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