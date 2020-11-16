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台南「好市邸家」百年古蹟風格市集 11月21日開幕

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
好市邸家市集 11/21連續四周假日於知事官邸生活館舉行 。業者提供
好市邸家市集 11/21連續四周假日於知事官邸生活館舉行 。業者提供

本月初重新開幕的百年古蹟知事官邸生活館，半個月來已經吸引上千名遊客造訪，紅虹企業與知事官邸生活館攜手打造全新的原創市集「好市邸家」11月21日隆重開幕，將成最美最有文化底蘊的市集。

有 120年歷史的知事官邸生活館，在融入當代時尚的元素之後，已經轉變為集結藝文沙龍，生活美學，潮流文創的台南新地標。

知事官邸生活館總監呂賢文表示，開幕半個月來，吸引很多年輕人來朝聖，就有遊客表示，台南到處都是古蹟，倒是沒看過這麼時尚的古蹟。為了讓知事官邸生活館呈現更多有別於其他古蹟的樣態，紅虹企業與知事官邸生活館共同創立了「好市邸家」原創市集，11月21日起至12月13日連續四個周末假日下午一點到七點，「好市邸家」以「台灣美食」、「原創品牌」、「生活好物」為主軸，品牌相當多元，包含了全台最夯最難入手，總是大排長龍的『糯夫米糕』；以及台北知名網紅甜點店『呷滴』，也應邀來好市邸家，讓南部朋友也能品嘗到台北道地的甜品；高雄在地，富士山造型的雞蛋糕『富士先生雞蛋糕』，也為了好市邸家特製獨家限定口味，以及臺南神農街上『沃隼釀造』精釀啤酒，還有嘉義人氣仙草『一銀甜品』與其他眾多品牌。

 紅虹企業總監柯博凱表示，「好市邸家」希望能聚焦人與人的交流，以及建築與市集的美好關係，創造市集與古蹟的美學連結，也希望民眾在「好市邸家」的氛圍中，體現出對美好生活的想像。「好市邸家」跟其他市集最大的差異化就在於，整個市集的氛圍是非常時髦又浪漫的。

走在百年古蹟前廣場上的市集，宛如置身在日本京都。來「好市邸家」逛市集、看表演、喝咖啡、玩手作與享用美食之餘，還能體驗全台市集唯一的人力拉車，能感受人力車迎風奔走的特有感覺；還能換上旗袍，在百年絕美古蹟內大拍網美照；官邸藝廊內也有人像速寫似顏繪的活動，替民眾留下獨家的回憶，為整個市集增添了藝文氣息，最重要的是要讓民眾重新認識臺南知事官邸。。

台南排隊人氣美食糯夫米糕，也加入市集。業者提供
台南排隊人氣美食糯夫米糕，也加入市集。業者提供

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