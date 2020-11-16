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夫妻免費送2杯特調！24間餐廳攜手 橘色、老乾杯都有
為了替婚姻中的感情加溫，典華所創立的「me2we」，集結Smith&Wollenski、Extension1 by 橘色、Iron Chef Teppanyaki等24間餐廳，於11月22日至11月28日期間，推出升等方案，只要是「夫妻」於活動期間到店用餐，就可免費獲得特調飲品2杯，增添約會的浪漫氛圍。
業者指出，根據英國婚姻研究基金會顯示，情侶在用餐時聊天的時間，熱戀中可聊50分鐘，婚後則降為30分鐘，而且超過36%的夫妻結婚之後就不太花時間約會。為了讓愛情保鮮，此次推出1122 me2we節活動，共計有Baan、Bottless 非瓶、Extension 1 by 橘色、Iron Chef Teppanyaki鐵板教父謝樂觀、MAMASANG、nku、Smith &Wollensky、THE上海、UMAMI 金色三麥、VG the Seafood Bar、米匠 Mi JIAN、豐FOOD 海陸百匯、典華雅聚士林店/新莊店、老乾杯-大直店、胡同燒肉1號店、古月同燒肉2號店、壺同燒肉3號店、衚同燒肉4號店、醐同燒肉5號店、葫同燒肉10號店、花酒蔵餐酒館、黑毛屋本家-大直店、小倉屋、安慰劑等24間餐廳參與，包括有鍋物、酒吧、燒肉、牛排等多元化的用餐型態。
凡在11月22日至11月28日期間，夫妻至參與活動的24間餐廳用餐，說出通關密語「1122me2we節快樂」，並且出示身份證，就可獲得餐廳特調飲品2杯。業者表示，希望夫妻們放下忙碌的日常，在這一天升等彼此為最重要的約會對象，並透過約會營造幸福感。
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