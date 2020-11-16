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德式工藝復興重要舵手 瓦爾特朗格雕像正式揭幕

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
具雙位獨立顯示的大日期視窗，是朗格、也是德式製表的經典風範。圖 / 朗格提供。
具雙位獨立顯示的大日期視窗，是朗格、也是德式製表的經典風範。圖 / 朗格提供。

一個人如何對一個城市展現重大的影響力？在並非政治人物的前提下，瓦爾特朗格（Walter Lange）的紀念銅像於9月18日在德國格拉蘇蒂的聖沃爾夫岡教堂外的廣場揭幕，紀念這位對德國製表工業擁有意義的製表師。出席嘉賓包括薩克森自由邦前總理Kurt Biedenkopf、朗格總裁Wilhelm Schmid、瓦爾特朗格之子Benjamin，以及其他獲邀人士。

如何想像格拉蘇蒂（glashutte）這個城鎮匯聚了朗格、格拉蘇蒂原創、Tutima、Nomos等多間風格與價位訂為殊異的當代德國腕表品牌

1924年出生於德勒斯登的Walter Lange，是朗格品牌創辦人Ferdinand Adolph Lange的曾孫，其父親Rudolf在1922年與其兄弟Otto、Gerhard則是朗格的第三代傳人。1990年12月7日，Walter Lange創立了「朗格鐘錶有限公司（Lange Uhren Gmb）」，1994年的10月24日再於德勒斯登王宮推出四款全新腕表，也為日後德式頂級製表工藝的復興，寫下重要歷史一頁。

格拉蘇蒂市市長Markus Dressler形容Walter Lange為「勇敢的製表先鋒，對格拉蘇蒂貢獻良多。」雕像則由漢堡的雕塑家Thomas Jastram巧妙捕捉、並將Walter Lange化為真人大小的銅像。由於朗格在近30年的經營與創新後，除將品牌推向全新高峰，更將德式製表的風貌勾勒出絲毫未讓瑞士鐘表專美於前的嚴謹、精密與美學。而如果沒有Walter Lange在1990年的重新註冊、為品牌再訂位？今日德國製表工業的輪廓，以及格拉蘇蒂城鎮的產業，或又將是另一番面貌了。

離銅像不遠之處的正是Walter Lange的曾祖父、也是朗格品牌創辦人F.Adolph Lange的紀念碑。圖 / 朗格提供。
離銅像不遠之處的正是Walter Lange的曾祖父、也是朗格品牌創辦人F.Adolph Lange的紀念碑。圖 / 朗格提供。
偏心式表面設計、大日期視窗，是朗格在1994年重新站上第一線頂級品牌重要系列。圖 / 朗格提供。
偏心式表面設計、大日期視窗，是朗格在1994年重新站上第一線頂級品牌重要系列。圖 / 朗格提供。
出席嘉賓包括薩克森自由邦前總理Kurt Biedenkopf、瓦爾特朗格之子Benjamin，以及其他獲邀人士，圖中演說者則為朗格總裁Wilhelm Schmid。圖 / 朗格提供。
出席嘉賓包括薩克森自由邦前總理Kurt Biedenkopf、瓦爾特朗格之子Benjamin，以及其他獲邀人士，圖中演說者則為朗格總裁Wilhelm Schmid。圖 / 朗格提供。
雕塑家Thomas Jastram巧妙捕捉、並將Walter Lange化為真人大小的銅像。圖 / 朗格提供。
雕塑家Thomas Jastram巧妙捕捉、並將Walter Lange化為真人大小的銅像。圖 / 朗格提供。

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