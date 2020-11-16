德式工藝復興重要舵手 瓦爾特朗格雕像正式揭幕

一個人如何對一個城市展現重大的影響力？在並非政治人物的前提下，瓦爾特朗格（Walter Lange）的紀念銅像於9月18日在德國格拉蘇蒂的聖沃爾夫岡教堂外的廣場揭幕，紀念這位對德國製表工業擁有意義的製表師。出席嘉賓包括薩克森自由邦前總理Kurt Biedenkopf、朗格總裁Wilhelm Schmid、瓦爾特朗格之子Benjamin，以及其他獲邀人士。

如何想像格拉蘇蒂（glashutte）這個城鎮匯聚了朗格、格拉蘇蒂原創、Tutima、Nomos等多間風格與價位訂為殊異的當代德國腕表品牌？

1924年出生於德勒斯登的Walter Lange，是朗格品牌創辦人Ferdinand Adolph Lange的曾孫，其父親Rudolf在1922年與其兄弟Otto、Gerhard則是朗格的第三代傳人。1990年12月7日，Walter Lange創立了「朗格鐘錶有限公司（Lange Uhren Gmb）」，1994年的10月24日再於德勒斯登王宮推出四款全新腕表，也為日後德式頂級製表工藝的復興，寫下重要歷史一頁。