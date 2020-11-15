秋冬買新衣要注意什麼？「領子」造型決定你的時尚度

在各種流行元素中，今年秋冬「領子」絕對是穿搭造型的重點，不同大小和款式的領子設計點綴頸部線條，也讓不喜歡配戴飾品的人可以透過造型領口來增添穿搭趣味。

在最近備受熱議的影集《后翼棄兵》中，女主角Beth有多款造型都搭配了彼得潘領，小小的圓領非常可愛精緻，這種穿搭也是60年代當時當紅潮流。今年秋冬，在GUCCI、Marc Jacobs的系列中都可以看到類似的細節，GUCCI的領子除了有彼得潘領之外，也有更大面積的花瓣領，花朵刺繡圖樣也展現細膩氣質，Marc Jacobs則是用彼得潘領A字洋裝帶出宛如賈桂琳甘迺迪的優雅風采。