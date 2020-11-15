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秋冬買新衣要注意什麼？「領子」造型決定你的時尚度

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供

在各種流行元素中，今年秋冬「領子」絕對是穿搭造型的重點，不同大小和款式的領子設計點綴頸部線條，也讓不喜歡配戴飾品的人可以透過造型領口來增添穿搭趣味。

在最近備受熱議的影集《后翼棄兵》中，女主角Beth有多款造型都搭配了彼得潘領，小小的圓領非常可愛精緻，這種穿搭也是60年代當時當紅潮流。今年秋冬，在GUCCI、Marc Jacobs的系列中都可以看到類似的細節，GUCCI的領子除了有彼得潘領之外，也有更大面積的花瓣領，花朵刺繡圖樣也展現細膩氣質，Marc Jacobs則是用彼得潘領A字洋裝帶出宛如賈桂琳甘迺迪的優雅風采。

而Tory Burch的秋冬領口設計偏好更搶眼的大片領子，像之前柯佳嬿出席電影宣傳活動時，就穿上Tory Burch蕾絲緄邊的大翻領襯衫，特殊的領口造型為整身搭配點出超搶戲又浪漫感十足的重點，還帶點宮廷風的優雅，銳利的線條也更能修飾臉型。

各種不同造型的領子是今年秋冬的重點流行細節。圖／各品牌提供
各種不同造型的領子是今年秋冬的重點流行細節。圖／各品牌提供
柯佳嬿穿Tory Burch蕾絲緄邊大翻領襯衫。圖／Tory Burch提供
柯佳嬿穿Tory Burch蕾絲緄邊大翻領襯衫。圖／Tory Burch提供
白色彼得潘領胭脂紅羊毛A字洋裝，98,900元。圖／Marc Jacobs提供
白色彼得潘領胭脂紅羊毛A字洋裝，98,900元。圖／Marc Jacobs提供
柯佳嬿穿Tory Burch蕾絲緄邊大翻領襯衫。圖／Tory Burch提供
柯佳嬿穿Tory Burch蕾絲緄邊大翻領襯衫。圖／Tory Burch提供
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供
GUCCI秋冬系列有許多造型可愛的領子設計。圖／GUCCI提供
蕾絲緄邊大翻領襯衫，16,900元。圖／Tory Burch提供
蕾絲緄邊大翻領襯衫，16,900元。圖／Tory Burch提供

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