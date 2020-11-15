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被電暈！寶可夢系列保護殼太生火 還隱藏鐵粉小巧思

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
犀牛盾推出全新寶可夢設計系列手機殼，共有5種不同主題系列。圖／犀牛盾提供
犀牛盾推出全新寶可夢設計系列手機殼，共有5種不同主題系列。圖／犀牛盾提供

寶可夢迷們注意了！犀牛盾近年推出的聯名設計款火力全開，繼迪士尼皮克斯、玩具總動員、星際大戰之後，這次再推出經典不敗的超萌寶可夢系列手機殼、AirPods保護套，將寶可夢的經典圖款，融合鐵粉一看秒懂的巧思外，更加強排版設計，讓全系列更有個性，讓人看一眼就生火。

這次犀牛盾寶可夢系列一共推出5種不同風格的主題圖款，包括找到系列、我是誰系列、戰鬥值系列、貼紙系列，以及進化系列，全系列角色各有設計巧思，可適用於所有犀牛盾官網提供的iPhone 12/12 Pro系列、三星Galaxy S20/Note20系列、Pixel 5/4a、ZenFone 7等系列機型的Mod NX、SoldiSuit防摔手機殼，連AirPods系列保護套也有，讓粉絲最愛的寶可夢可以完整保護隨身裝置，一同盡情探索世界。

時尚配件品牌CASETiFY也宣布廣受歡迎的CASETiFY & Pokémon系列全新登場，首次把於伽勒爾地區發現的角色 （出現於Pokémon電子遊戲的劍和盾版本中）帶進CASETiFY的個人化平台，提供消費者更多客製化的配件選擇。除了原有的經典角色，粉絲們可在CASETiFY奢華系列的純素皮革手機殼、強悍防摔手機殼，找到化身成敲音猴（Grookey）、炎兔兒（Scorbunny）、淚眼蜥（Sobble）、來電汪（Yamper）、莫魯貝可（Morpeko）等多個全新角色。

CASETiFY & Pokémon系列最大特色是商品種類超豐富，包含iPhone、AirPods、iPad、MacBook系列保護殼、Apple Watch表帶、2合1手機支架之外，最新系列還加入特別設計的手機單肩包配件，大受歡迎的貼紙風格亦將再度登場，擁有聯名系列有史以來色彩最豐富的組合，未來還有可能不定期發布特別版產品。

CASETiFY＆Pokémon全新系列包含廣受喜愛的經典及全新角色，強悍防摔手機殼適合追求防護性的用戶。圖／CASETiFY提供
CASETiFY＆Pokémon全新系列包含廣受喜愛的經典及全新角色，強悍防摔手機殼適合追求防護性的用戶。圖／CASETiFY提供
其中「進化系列」的中心概念是一顆精靈球，透過角色的3階段型態來精準呈現進化的構想。圖／犀牛盾提供
其中「進化系列」的中心概念是一顆精靈球，透過角色的3階段型態來精準呈現進化的構想。圖／犀牛盾提供
犀牛盾也同步推出皮卡丘、第一代御三家的經典圖款AirPods保護套。圖／犀牛盾提供
犀牛盾也同步推出皮卡丘、第一代御三家的經典圖款AirPods保護套。圖／犀牛盾提供
CASETiFY＆Pokémon全新系列包含廣受喜愛的經典及全新角色，純素皮革手機殼適合追求手感的用戶。圖／CASETiFY提供
CASETiFY＆Pokémon全新系列包含廣受喜愛的經典及全新角色，純素皮革手機殼適合追求手感的用戶。圖／CASETiFY提供
CASETiFY & Pokémon系列最大特色是商品種類超豐富，讓擁有各種產品的果粉可以全套收藏。圖／CASETiFY提供
CASETiFY & Pokémon系列最大特色是商品種類超豐富，讓擁有各種產品的果粉可以全套收藏。圖／CASETiFY提供
CASETiFY ＆ Pokémon最新系列擁有豐富色彩，熱愛Pokémon的消費者可自由設計客製化配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY ＆ Pokémon最新系列擁有豐富色彩，熱愛Pokémon的消費者可自由設計客製化配件。圖／CASETiFY提供

寶可夢

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