被電暈！寶可夢系列保護殼太生火 還隱藏鐵粉小巧思

寶可夢迷們注意了！犀牛盾近年推出的聯名設計款火力全開，繼迪士尼皮克斯、玩具總動員、星際大戰之後，這次再推出經典不敗的超萌寶可夢系列手機殼、AirPods保護套，將寶可夢的經典圖款，融合鐵粉一看秒懂的巧思外，更加強排版設計，讓全系列更有個性，讓人看一眼就生火。

這次犀牛盾寶可夢系列一共推出5種不同風格的主題圖款，包括找到系列、我是誰系列、戰鬥值系列、貼紙系列，以及進化系列，全系列角色各有設計巧思，可適用於所有犀牛盾官網提供的iPhone 12/12 Pro系列、三星Galaxy S20/Note20系列、Pixel 5/4a、ZenFone 7等系列機型的Mod NX、SoldiSuit防摔手機殼，連AirPods系列保護套也有，讓粉絲最愛的寶可夢可以完整保護隨身裝置，一同盡情探索世界。

時尚配件品牌CASETiFY也宣布廣受歡迎的CASETiFY & Pokémon系列全新登場，首次把於伽勒爾地區發現的角色 （出現於Pokémon電子遊戲的劍和盾版本中）帶進CASETiFY的個人化平台，提供消費者更多客製化的配件選擇。除了原有的經典角色，粉絲們可在CASETiFY奢華系列的純素皮革手機殼、強悍防摔手機殼，找到化身成敲音猴（Grookey）、炎兔兒（Scorbunny）、淚眼蜥（Sobble）、來電汪（Yamper）、莫魯貝可（Morpeko）等多個全新角色。