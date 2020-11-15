套上絲絨鑽扣拖鞋 時尚老蕭隨便穿也很帥！

秋冬不只服裝要換季，鞋子如果也換上一雙帶著溫暖感的設計款式，更是能為整體造型加分。今年秋冬Roger Vivier推出Hotel Vivier鑽扣拖鞋，而GUCCI Gift Giving假日禮讚系列也有Horsebit毛毛拖鞋，溫暖雙腳又兼顧奢華時尚感。

Hotel Vivier鑽扣拖鞋是Roger Vivier秋冬最主打的款式之一，設計靈感源自毛茸茸的飯店拖鞋，鞋面採用綢緞、絲絨或皮革製成，柔滑質感非常優雅又具備質感，內襯剪裁講究俐落，鞋墊綴以羅緞並配上標誌性的Broche Vivier水晶飾扣、皮革鞋底，有幾款還特別以純白或粉紅色羊毛點綴，可以當成居家拖鞋也可以穿出門。「時尚老蕭」蕭敬騰近日也在IG曬出自己穿上綠色絨面款Hotel Vivier鑽扣拖鞋的照片，率性中帶著慵懶貴氣。