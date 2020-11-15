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打卡送「3大和牛拼盤」！哞哞屋「大龍蝦」只要380
西門町燒肉餐廳「哞哞屋」，自11月16日起推出限時優惠方案，只要預約吃到飽方案，並參與打卡活動，就免費贈送「世界3大和牛拼盤」一份，一次品嚐日、美、澳的不同和牛。另外還可享「加勒比海大龍蝦380元」的加購優惠。2成人以上同行，還有哈根達斯吃到飽、酒水無限暢飲等加價優惠方案。
隸屬於馬辣集團旗下的「哞哞屋」，原提供單點式燒肉服務，今年改成吃到飽型態，提供有澳洲M6-M9+黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、美國Choice安格斯黑牛雪花、美國Choice去骨牛小排、美國Choice安格斯黑牛厚切牛排等81款食材，通通都是無限供應。另外店內也日式浴衣、復古東洋車、粉紅櫻花林等元素，增添民眾的打卡樂趣，每人餐費888或988元。
11月16日至12月15日期間，只要2成人以上同行，提前至少1日預約，不限用餐方案，皆可享2款優惠加價方案。每人加價69元，可以無限品嚐8種口味的哈根達斯冰淇淋，其中還包含搶先上市的「「72% 黑巧克力甘納許脆杏仁、比利時巧克力榛果」季節限定口味，另外還有氣泡水、果汁、冰沙等多款飲品。加價98元，則可無限暢飲鮮榨海尼根、可爾必思沙瓦、水蜜桃沙瓦、伯爵水果茶等飲品。
另外若是預約「988吃到飽方案」，並參與打卡活動，每成人即贈「世界3大和牛」一份，內含日本A5和牛、美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9和牛的厚切燒烤肉片各1片，每日限量20份。另外亦可以380元的優惠價，加購「加勒比海大龍蝦」1隻，每成人限加購1隻，售完為止。（活動以官方訊息為主）
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