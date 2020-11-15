愛馬仕經典再進化！Heure H精鋼腕表換上鍊帶

今年秋冬，愛馬仕（HERMES）暢銷全球將近25年的經典設計 – Heure H腕表換上了全新的面貌：全新的Heure H精鋼鍊帶腕表。此次搭配的全新設計鍊帶，彷彿自然地從表殼延伸出一般，由重複的正方形鍊節組合而成，呼應表盤的形狀及其特別設計的數字，並讓表鍊能柔順優雅地服貼手腕。

全新的Heure H 共推出三款優雅的精鋼腕表：一款表殼共鑲嵌114顆「羽毛鑲」鑽石，並搭配白色天然珍珠母貝表盤，表盤上印有阿拉伯數字；第二款為珍珠母貝表盤，上面點綴11 個鑽石時標；第三款則是表盤中心方形面積以日光放射紋裝飾，並環繞黑色數字時標。

Heure H 是設計師Philippe Mouquet在1996年想出的一個奇特點子：在字母中捕捉時間。以愛馬仕開頭的H字母，為時間創作出一個饒富趣味的框架，多年來，這強大的符號仍保持了其前衛的新鮮感和活躍的態度。