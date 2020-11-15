當令蔬果入饌 法料餐廳Chou Chou推出2020秋季菜單

天氣漸涼，連續三年獲得米其林餐盤推薦的法料餐廳Chou Chou，即日起推出秋季菜單，主廚林明健使用柿子、南瓜、水梨、茴香、菊苣、富士蘋果、柑橘…等秋旬蔬果入饌，運用香料與醇酒調味，展現更為濃厚、深邃的風味。

新菜包括多道法式家常料理如燉菜（Ratatouille）、鴨肉捲（Duck Pâté），以油封或醃泡手法賦予鴨胗、鴨肝、雞肝等內臟濃郁醇厚滋味，為本季菜單帶來溫暖馨香。

在法式燉菜中，主廚以陶鍋盛裝燉煮至軟滑的櫛瓜、紅黃椒、茄子，再加入鹹香油封鴨胗及鴨肉、西班牙臘腸，洋溢蕃茄與焦化洋蔥濃縮飽滿香氣。透過法國艾斯佩雷辣椒粉帶出堅果香，撒上帕馬森起司焗烤，由上層大蒜泡沫展現柔和辛香，再拌入半熟溫泉蛋，讓汨汨流瀉的蛋黃，溫柔包覆燉菜與燉肉，以香脆麵包沾佐，可以享用到多重層次口感與溫暖滋味。

法式家常肝醬料理，融合鴨肝、雞肝慕斯、鴨腿肉、豬肉、雞肉，加入香菜籽、波特酒、白蘭地、瑪莎拉酒，酒香尾韻清新宜人，以舒肥雞皮包卷，搭配酸甜富士蘋果泥，口感綿密，香氣濃郁而清新。

嫩煎鱒魚則選用陽明山冷泉鱒魚，香煎七分熟，魚皮酥香、肉質細嫩富有彈性，融合茴香、魚高湯、蛤蜊高湯、法國茴香酒、洋蔥製成的茴香奶醬，佐清炒菠菜， 濃郁而爽口，與甘鮮鱒魚共譜秋日美味節奏，滴上清新翠綠羅勒油，烤杏仁片彷彿和煦秋陽帶來一抹暖香，剔透的鱒魚卵則呼應魚肉的鮮美。

炭烤伊比利豬肩肉是將西班牙伊比利豬肩肉炭烤至七分熟，外皮焦香，粉嫩肉質軟彈帶有獨特橡果香氣，佐溫潤滑順南瓜泥，融合雞高湯與雪莉醋的黑胡椒醬汁。配菜為加入羅望子醬、龍蒿草、五香粉、胡椒燉煮至軟爛的豬前腿肉塞入舌型紅椒，搭配醃漬紫高麗菜，平衡濃重肉感。