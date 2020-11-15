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老蕭、姚淳耀帥氣示範 除了黑色西裝你還有更多選擇
相信黑色西裝是很多人心裡的「安全牌」穿搭選擇，不過有時候嘗試不同色調的西裝除了展現更亮眼活潑的年輕感之外，也能讓人嗅出獨特的選衣巧思。最近蕭敬騰、姚淳耀等男星出席活動時就都以BOSS秋冬系列的西裝造型現身，他們分別選了駝色、淺灰配色款，兼顧秋冬配色上的沉穩低調卻也展現不同於黑色西裝所散發出的活力。
蕭敬騰前幾天預告將擔任2021台北跨年晚會的壓軸表演，釋出的宣傳照中，他身穿BOSS秋冬款駝色羊毛西裝，內搭淺卡其襯衫，用類似色系打造些許顏色上的層次趣味，腳上配的則是Christian Louboutin的金色短靴，保留「時尚老蕭」標誌性的搖滾華麗靈魂，也讓人更加期待他跨年的演出和舞台造型。
而今年新科金鐘影帝姚淳耀，日前擔任高雄電影節主持人時也選穿BOSS秋冬西裝，淺灰條紋元素再配上與黑色釦子相呼應的黑色領帶，整體在顏色和細節上都展現出細膩巧思，也非常優雅帥氣。言承旭則是用BOSS秋冬的亮橘色西裝配HB monogram襯衫造型登上大陸江蘇衛視《一千零一夜》節目，鮮明配色讓他看起來更活潑有型。
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