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60家攤位6大主題市集「大直享樂生活節」封街戶外開趴

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
大直享樂生活節將於11月21日14:00至22:00於ATT 4 Recharge前廣場展開。圖／ATT提供
大直享樂生活節將於11月21日14:00至22:00於ATT 4 Recharge前廣場展開。圖／ATT提供

大直、內湖人周末又有踩點行程可去了，大直商圈發展協會攜手ATT，將於11月21日在於敬業三路的ATT 4 Recharge前廣場封街舉辦「大直享樂生活節」，結合美食、市集、娛樂表演，並與第57屆金馬獎官方指定直播平台myVideo合作，當天現場直播金馬獎頒獎典禮，透過露天電影院與民眾一起見證台灣影壇年度最大盛會。

大直享樂生活節將於11月21日14:00至22:00於ATT 4 Recharge前廣場展開。集結六大主題市集、60家以上特色攤位與音樂表演，打造大直史上最大的封街戶外派對，並以露天電影院帶來金馬獎LIVE現場直播，讓民眾在戶外邊吃美食一邊觀賞眾星雲集的金馬獎。

大直享樂生活節六大主題市集：

戶外餐車市集：集結各國特色美食小吃，從日式新鮮水產、美式現煎牛排、乃至台灣經典小吃及啤酒頭等各式台灣在地精釀啤酒。

DIY樂活市集：帶來香氛與妝點室內空間的療癒小盆栽，邀請民眾一起動手做，為忙碌的都市生活放鬆一下心情。

好玩具市集：網羅收藏世界各地知名玩具、公仔、改裝玩具的獨立市集品牌，帶來台日質感懷舊公仔與玩具，滿足大朋友與小朋友的收藏欲與童心。

地方創生實驗室：嚴選台灣在地優質醇酒，結合地方特色農產品，展現MIT原創出產好品質。

饗享市集：除了有O!Balloon所打造的飄浮藝術，還有兼具健康與美味的無添加調理包品牌。

大直在地商家市集：大直商圈發展協會網羅了許多大直在地商家，推出日式串燒、健康食品選貨店等。

ATT 4 Recharge也推出大直享樂生活節當日限定活動，只要加入APP會員可兌換茶葉與布朗飲料一份；憑不限金額發票，可兌換帆布包與限量公仔一組；凡於大直享樂生活節當日市集以及ATT館內消費任意金額，即可獲得抽獎券一張，獎項包含初心燒肉禮券、華為BAND 3Pro手表、醫療口罩等。

邊逛市集還能邊品嘗咖哩美食名店「老咖哩」。圖／ATT提供
邊逛市集還能邊品嘗咖哩美食名店「老咖哩」。圖／ATT提供
大直享樂生活節網羅了各類熱門美食品牌。圖／ATT提供
大直享樂生活節網羅了各類熱門美食品牌。圖／ATT提供
大直享樂生活節戶外餐車市集找來台灣在地精釀啤酒品牌「啤酒頭」。圖／ATT提供
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