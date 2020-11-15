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張鈞甯、秦嵐都愛 Tory Burch「輕奢款凱莉包」好優雅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Lee Radziwill是Tory Burch新的人氣包款。圖／Tory Burch提供
Lee Radziwill是Tory Burch新的人氣包款。圖／Tory Burch提供

許多包款會以知名女性人物命名，讓他們的人物特質和穿著品味可以用另一種形式延續。Tory Burch在2018年推出的Lee Radziwill系列包款，就是以紐約傳奇名媛Lee Radziwill為靈感打造的，作為美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）的妹妹，身為精品公關、室內設計師的他也曾給予賈姬穿搭上的建議，而他自己遊走在中性褲裝、柔美裙裝和各種用色的大膽百變衣著風格也一直備受讚賞。

Tory Burch在包款上強調Lee Radziwill「無畏而獨特的人格魅力」，透過簡約的外型輪廓展現女性優雅的特質，經典款式被稱為「輕奢款的凱莉包」，Double雙層款則是使裝載空間雙倍加大，更方便收納。今年秋冬，嶄新推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮，這點也呼應了Lee Radziwill向來在意穿搭單品要能雋永經典的特質，同時也有滿滿的七○年代復古魅力。

包括台灣女星張鈞甯、大陸女星秦嵐、李沁等人都是Lee Radziwill系列包款的粉絲，在許多場合秀出各種尺寸和款式，搭配優雅造型實在是非常勸敗呀！

張鈞甯搭Lee Radziwill經典包 (大) ，29,900元。圖／Tory Burch提供
張鈞甯搭Lee Radziwill經典包 (大) ，29,900元。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秦嵐搭配暗夜黑光滑皮革Lee Radziwill經典包(小) ，21,900元。圖／Tory Burch提供
秦嵐搭配暗夜黑光滑皮革Lee Radziwill經典包(小) ，21,900元。圖／Tory Burch提供
湖水藍光滑皮革Lee Radziwill經典包(小) ，21,900元。圖／Tory Burch提供
湖水藍光滑皮革Lee Radziwill經典包(小) ，21,900元。圖／Tory Burch提供
秦嵐搭配奶油白Lee Radziwill雙層包 (大) ，38,900元。圖／Tory Burch提供
秦嵐搭配奶油白Lee Radziwill雙層包 (大) ，38,900元。圖／Tory Burch提供
張鈞甯搭Lee Radziwill經典包 (大) ，29,900元。圖／Tory Burch提供
張鈞甯搭Lee Radziwill經典包 (大) ，29,900元。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
秋冬Lee Radziwill推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮。圖／Tory Burch提供
李沁背Lee Radziwill馬鞍包款。圖／Tory Burch提供
李沁背Lee Radziwill馬鞍包款。圖／Tory Burch提供
博根地紅Lee Radziwill雙層包 (大) ，42,900元。圖／Tory Burch提供
博根地紅Lee Radziwill雙層包 (大) ，42,900元。圖／Tory Burch提供
青花瓷印花Lee Radziwill雙層包 (大) ，55,900元。圖／Tory Burch提供
青花瓷印花Lee Radziwill雙層包 (大) ，55,900元。圖／Tory Burch提供
暗夜黑光滑皮革Lee Radziwill短夾，8,590元。圖／Tory Burch提供
暗夜黑光滑皮革Lee Radziwill短夾，8,590元。圖／Tory Burch提供

紐約 甘迺迪

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