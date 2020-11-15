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張鈞甯、秦嵐都愛 Tory Burch「輕奢款凱莉包」好優雅
許多包款會以知名女性人物命名，讓他們的人物特質和穿著品味可以用另一種形式延續。Tory Burch在2018年推出的Lee Radziwill系列包款，就是以紐約傳奇名媛Lee Radziwill為靈感打造的，作為美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）的妹妹，身為精品公關、室內設計師的他也曾給予賈姬穿搭上的建議，而他自己遊走在中性褲裝、柔美裙裝和各種用色的大膽百變衣著風格也一直備受讚賞。
Tory Burch在包款上強調Lee Radziwill「無畏而獨特的人格魅力」，透過簡約的外型輪廓展現女性優雅的特質，經典款式被稱為「輕奢款的凱莉包」，Double雙層款則是使裝載空間雙倍加大，更方便收納。今年秋冬，嶄新推出馬鞍包款，使用柔軟的歐洲小牛皮和牛麂皮製成，隨著使用時間的久遠皮革會顯得更加光滑明亮，這點也呼應了Lee Radziwill向來在意穿搭單品要能雋永經典的特質，同時也有滿滿的七○年代復古魅力。
包括台灣女星張鈞甯、大陸女星秦嵐、李沁等人都是Lee Radziwill系列包款的粉絲，在許多場合秀出各種尺寸和款式，搭配優雅造型實在是非常勸敗呀！
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