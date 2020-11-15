超呆萌「水果鳥、戽斗恐龍」三井OUTLET迎來熱帶耶誕節

百貨商場的耶誕裝置陸續出爐，今年MITSUI OUTLET PARK有別於傳統的雪花、麋鹿等耶誕元素，打造充滿南半球熱帶島嶼風情的「熱帶耶誕節」，營造熱情冬日。新竹巨城購物中心也點亮耶誕裝置，吸引上千名民眾參與，迎接一路至新年的節慶潮。

三井OUTLET耶誕裝置即日起至明年2/26登場，林口店結合可愛的熱帶水果鳥，打造充滿逗趣氛圍的「熱帶水果渡假島」；台中港店則主打呆萌的戽斗恐龍，推出「戽斗恐龍探險島」的熱帶耶誕節叢林探險，兩店透過超呆萌主角，打造主題秘境小島，迎來與眾不同的可愛耶誕。

林口店的「熱帶水果渡假島」，從西口噴水池進入，先穿越神秘果樹構成的閃耀夜光通道，先看到草原上的巨大的「哈密瓜鳥」與「香蕉鳥」，憨憨的模樣相當逗趣。進入中央廣場則是「水果鳥慵懶海灣」的主題造景，位於中央的是10米高的「海灣礁堡幸運樹」，樹底部以小魚和貝殼堆砌而成，周圍還有一群熱帶水果鳥玩耍，下方採用特殊的「地面繪」光影技術，營造出海浪流動的特殊視覺效果。

台中港店今年於南二口打造5米高的耶誕樹，並以「戽斗恐龍探險島」為主題，在摩天輪下模擬遠古地貌，打造火山和海洋造景，同樣採用「地面繪」技術，若是搭乘台中之星摩天輪從空中俯視，可感受到滾滾岩漿與朵朵浪花的另類視覺效果。佇立在旁的則是一群「戽斗恐龍」，反差萌模樣相當引人注目。