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超呆萌「水果鳥、戽斗恐龍」三井OUTLET迎來熱帶耶誕節

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK林口店、台中港店分別推出「熱帶水果渡假島」、「戽斗恐龍探險島」兩大主題耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店、台中港店分別推出「熱帶水果渡假島」、「戽斗恐龍探險島」兩大主題耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

百貨商場的耶誕裝置陸續出爐，今年MITSUI OUTLET PARK有別於傳統的雪花、麋鹿等耶誕元素，打造充滿南半球熱帶島嶼風情的「熱帶耶誕節」，營造熱情冬日。新竹巨城購物中心也點亮耶誕裝置，吸引上千名民眾參與，迎接一路至新年的節慶潮。

三井OUTLET耶誕裝置即日起至明年2/26登場，林口店結合可愛的熱帶水果鳥，打造充滿逗趣氛圍的「熱帶水果渡假島」；台中港店則主打呆萌的戽斗恐龍，推出「戽斗恐龍探險島」的熱帶耶誕節叢林探險，兩店透過超呆萌主角，打造主題秘境小島，迎來與眾不同的可愛耶誕。

林口店的「熱帶水果渡假島」，從西口噴水池進入，先穿越神秘果樹構成的閃耀夜光通道，先看到草原上的巨大的「哈密瓜鳥」與「香蕉鳥」，憨憨的模樣相當逗趣。進入中央廣場則是「水果鳥慵懶海灣」的主題造景，位於中央的是10米高的「海灣礁堡幸運樹」，樹底部以小魚和貝殼堆砌而成，周圍還有一群熱帶水果鳥玩耍，下方採用特殊的「地面繪」光影技術，營造出海浪流動的特殊視覺效果。

台中港店今年於南二口打造5米高的耶誕樹，並以「戽斗恐龍探險島」為主題，在摩天輪下模擬遠古地貌，打造火山和海洋造景，同樣採用「地面繪」技術，若是搭乘台中之星摩天輪從空中俯視，可感受到滾滾岩漿與朵朵浪花的另類視覺效果。佇立在旁的則是一群「戽斗恐龍」，反差萌模樣相當引人注目。

新竹巨城購物中心點亮耶誕裝置。圖／巨城提供
新竹巨城購物中心點亮耶誕裝置。圖／巨城提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店耶誕裝置。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

恐龍 林口 耶誕節

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