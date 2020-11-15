雙人餐現省81元！吉豚屋4套餐新優惠 50元吃豬排

繼推出雙11優惠活動後，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，將於11月16日再新推出多款單人、雙人套餐優惠，最高現省81元。另外針對Line@會員，也有限定優惠方案，最高可享外帶89折的優惠。

創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，目前在大台北地區設有8間門市，提供有多款炸物丼飯與餐點，並標榜醬汁、沾醬、麵包粉等食材，均是從日本運送來台，重現日本的滋味。

針對雙11檔期，吉豚屋於當日推出「吉豚海老丼」限時優惠，原價169元，限量優惠價111元，在1小時內即銷售完畢。而自11月16日至12月31日期間，吉豚屋再推出新一波優惠，共有3款單人套餐、1款雙人餐可供選擇。其中滑蛋燉雞雙拼丼配高麗菜絲、吉豚屋豬排丼（竹）配豬肉味噌湯、壽喜牛勝利豬排雙拼丼，售價均為220元，較原價現省32～37元，均限內用。適合雙人的「雙饗498歡聚餐」，內含豬排咖哩（梅）、腰內豬排定食、升級牛丼飯、四季豆，原價579元，優惠價498元，現省81元。另外「腰內豬排」也享50元銅板加購價，現省11元。

即日起吉豚屋也推出line@會員限定驚喜抽活動，有機會獲得「11%off」外帶折價優惠，每帳號餡兌換1次，限用1份餐點。