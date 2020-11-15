餐盤彩繪現「鬼滅之刃」神作！網友：被廚房耽誤的畫家

為了替顧客祝壽、慶生，或是表達情意，許多店家都會提供「餐盤寫字」的服務。已經有15年歷史的中餐廳「薺元小館」，近期於官方臉書發布餐盤彩繪作品，竟然在完整重現「鬼滅之刃」的「炭治郎＆杏壽郎」，精緻的畫工重現動畫中的精彩畫面，吸引超過2,000人點讚，網友也直呼「被廚房耽誤的畫家」、「請收下我的膝蓋」

創立於2005年的薺元小館，最初於三民路以10張板凳起家，後再至富錦街開設店面，目前則座落於南京東路上、小巨蛋對面，提供有揚州獅子頭、油燜桂筍、涼拌雲耳、燒麩燒肉、東坡肉等等大小菜色，亦提供聚餐、外帶年菜等等的服務，累積有不少固定客源。