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餐盤彩繪現「鬼滅之刃」神作！網友：被廚房耽誤的畫家
為了替顧客祝壽、慶生，或是表達情意，許多店家都會提供「餐盤寫字」的服務。已經有15年歷史的中餐廳「薺元小館」，近期於官方臉書發布餐盤彩繪作品，竟然在完整重現「鬼滅之刃」的「炭治郎＆杏壽郎」，精緻的畫工重現動畫中的精彩畫面，吸引超過2,000人點讚，網友也直呼「被廚房耽誤的畫家」、「請收下我的膝蓋」
創立於2005年的薺元小館，最初於三民路以10張板凳起家，後再至富錦街開設店面，目前則座落於南京東路上、小巨蛋對面，提供有揚州獅子頭、油燜桂筍、涼拌雲耳、燒麩燒肉、東坡肉等等大小菜色，亦提供聚餐、外帶年菜等等的服務，累積有不少固定客源。
薺元小館的背景故事之一，就是現接手第二代，本身曾就讀美術科系。而此次公佈的「客製化盤飾彩繪」，乃是店家提供的服務之一，凡點桌菜包廂金額8,000元以上，就可以在粉專私訊指定想畫的內容。在店家所公佈的「鬼滅之刃」畫面中，可見到炭治郎與「火炷」煉獄杏壽郎被炎之呼吸的熊熊火焰所包圍的畫面，不論細緻度或人物的表情刻劃，都令人讚嘆不已，業者也表示是「老闆畫的」。隨著貼文一出，就吸引眾多網友點讚分享，表示「被廚房耽誤的畫家，Jump欠你一個公道」、「這畫盤！太精緻了吧！」、「做菜大概只是興趣吧~~~專職應該是畫家」
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