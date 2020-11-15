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陳立農也淪陷！男神必備寶格麗Aluminium腕表 限量慈善
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）2020年於日內瓦表展首次發表全新的Aluminium系列腕表，以超越時代、永保現代感的黑白配色，大膽結合互相衝突、意想不到的材質，設計超越性別、年齡、潮流、年代、社會階級和個人風格，成為新時代亞洲男神的最愛。包括范少勳、陳立農、吳亦凡等人都紛紛在社群平台中發佈自己演詮釋系列腕表的照片，表現專屬自己的時尚風格。同步全新BVLGARI Aluminium Tricolore限量慈善款也預計於年底在全球上市。
入圍2020年金馬獎最佳新演員的范少勳，以白面款BVLGARI Aluminium腕表搭配斯文白襯衫和灰色高領針織衫，以不同造型演繹男神風範。同樣是穿著白襯衫，新生代潮流偶像陳立農展現的是青春感，全能偶像小樂吳思賢則以黑色上衣配戴黑面Aluminium腕表，低調奢華。寶格麗品牌大使吳亦凡的黑色的外套率性搭配則是完美發揮詮釋BVLGARI Aluminium系列不斷創新自我、挑戰極限的潮流前衛感。
全新Aluminium腕表延續20年傳奇經典，自1988年代推出第一代表款以來，至今仍是膾炙人口的經典選擇。今年，寶格麗更響應義大利空軍發起之慈善幕款計劃，合作推出BVLGARI Aluminium Tricolore限量慈善款，將捐贈首批50只獨家編號腕表全數販售所得，後續第二批的1,000只無編號BVLGARI Aluminium Tricolore限量慈善款也預計將在2020年12月於全球上市。
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