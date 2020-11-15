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設計慶週年 ARTISMI募集圓夢 施華洛世奇芭蕾變首飾
今年是奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）歡慶125週年的重要時刻，為此，旗下奢華精品線Atelier Swarovski，在今年秋冬特地推出嶄新的「Icons of Theater」系列，以經典芭蕾舞劇的華麗敘事與浪漫情懷為素材，設計靈感來自「羅密歐與朱麗葉」、「天鵝湖」和「睡美人」，推出包括奢華耀眼的耳環、項鍊、手鐲、戒指及胸針共6款作品，全系列所有作品皆採用玫瑰金色調，閃耀著璀璨切割水晶與鋯石光彩的首飾，不僅向經典的芭蕾舞台演出致敬，亦流露出Atelier Swarovski品牌中的特色，在每一件首飾作品中融匯別出心裁的創意靈感。
「我們有珠寶設計，你有故事嗎？」台灣首飾設計師品牌ARTISMI歡慶成立2週年，為進一步貫徹品牌初衷，發起「創作者募集活動」，邀請消費者一同創作 ，以配戴在身上的珠寶配飾，紀錄生活珍貴時刻。自即日起至12月10日止，至官方網站首頁點取指定活動頁面，填妥表單即可完成報名，活動全程免費。後續會由設計師Claire親自選出三名人選，不僅可以共同創作，成品也會以參加者的名字命名後正式販售，將溫暖的心意推廣給全世界。
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