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設計慶週年 ARTISMI募集圓夢 施華洛世奇芭蕾變首飾

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
THEATER頸鍊，19,900元。圖／施華洛世奇提供
THEATER頸鍊，19,900元。圖／施華洛世奇提供

今年是奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）歡慶125週年的重要時刻，為此，旗下奢華精品線Atelier Swarovski，在今年秋冬特地推出嶄新的「Icons of Theater」系列，以經典芭蕾舞劇的華麗敘事與浪漫情懷為素材，設計靈感來自「羅密歐與朱麗葉」、「天鵝湖」和「睡美人」，推出包括奢華耀眼的耳環、項鍊、手鐲、戒指及胸針共6款作品，全系列所有作品皆採用玫瑰金色調，閃耀著璀璨切割水晶與鋯石光彩的首飾，不僅向經典的芭蕾舞台演出致敬，亦流露出Atelier Swarovski品牌中的特色，在每一件首飾作品中融匯別出心裁的創意靈感。

「我們有珠寶設計，你有故事嗎？」台灣首飾設計師品牌ARTISMI歡慶成立2週年，為進一步貫徹品牌初衷，發起「創作者募集活動」，邀請消費者一同創作 ，以配戴在身上的珠寶配飾，紀錄生活珍貴時刻。自即日起至12月10日止，至官方網站首頁點取指定活動頁面，填妥表單即可完成報名，活動全程免費。後續會由設計師Claire親自選出三名人選，不僅可以共同創作，成品也會以參加者的名字命名後正式販售，將溫暖的心意推廣給全世界。

ARTISMI「創作者募集活動」全程免費報名參加，徵件日期從即日起至12月10日止，只要完成回答指定問題即可完成報名，詳細活動辦法請參考官方網站。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「創作者募集活動」全程免費報名參加，徵件日期從即日起至12月10日止，只要完成回答指定問題即可完成報名，詳細活動辦法請參考官方網站。圖／ARTISMI提供
THEATER穿孔耳環，6,490元。圖／施華洛世奇提供
THEATER穿孔耳環，6,490元。圖／施華洛世奇提供
THEATER戒指，12,900元。圖／施華洛世奇提供
THEATER戒指，12,900元。圖／施華洛世奇提供
THEATER胸針，8,490元。圖／施華洛世奇提供
THEATER胸針，8,490元。圖／施華洛世奇提供
ATELIER SWAROVSKI 2020秋冬推出ICONS OF THEATER系列。圖／施華洛世奇提供
ATELIER SWAROVSKI 2020秋冬推出ICONS OF THEATER系列。圖／施華洛世奇提供
THEATER STATEMENT穿孔耳環，12,900元。圖／施華洛世奇提供
THEATER STATEMENT穿孔耳環，12,900元。圖／施華洛世奇提供
THEATER鍊墜，16,900元。圖／施華洛世奇提供
THEATER鍊墜，16,900元。圖／施華洛世奇提供
Astral 系列｜訴說人與人之間彼此扶持的關係，天然珍珠就像是宇宙中的小星球彼此在自己的軌道運行。圖／ARTISMI提供
Astral 系列｜訴說人與人之間彼此扶持的關係，天然珍珠就像是宇宙中的小星球彼此在自己的軌道運行。圖／ARTISMI提供
THEATER手鐲，17,900元。圖／施華洛世奇提供
THEATER手鐲，17,900元。圖／施華洛世奇提供
ARTISMI成立2週年推出「創作者募集活動」。圖／ARTISMI提供
ARTISMI成立2週年推出「創作者募集活動」。圖／ARTISMI提供
ARTISMI品牌最核心的元素「珍珠」，長久以來也被拿來比擬做「眼淚」、「經歷過磨難後的重生」等寓意。圖／ARTISMI提供
ARTISMI品牌最核心的元素「珍珠」，長久以來也被拿來比擬做「眼淚」、「經歷過磨難後的重生」等寓意。圖／ARTISMI提供

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