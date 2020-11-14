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親子必訪耶誕盛事 新北童趣嘉年華今熱鬧登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「童趣嘉年華」活動今（14日）、明（15日）2天在新北市市民廣場登場，吸引許多大小朋友前來參加。圖／新北市觀旅局提供
「童趣嘉年華」活動今（14日）、明（15日）2天在新北市市民廣場登場，吸引許多大小朋友前來參加。圖／新北市觀旅局提供

新北歡樂耶誕城昨日正式開城，最受小朋友歡迎的「童趣嘉年華」活動今、明2天在新北市市民廣場登場，由耶誕城主人桑塔熊、新北小客熱力開場歡慶十周年，首日就邀請到「蘋果劇團」等許多高人氣的兒童劇團熱鬧登場，逗趣演出讓小朋友尖叫連連。

新北市觀旅局表示，「童趣嘉年華」首日，由偶偶偶劇團、蘋果劇團和杯子劇團，分別帶來偶戲表演「南方小島的故事」、兒童舞台劇「小冰冰與魔龍小乖」，以及物品劇「虎姑婆過耶誕」，透過精采的故事題材及有趣的故事內容，孩子在快樂觀看時，也潛移默化地學習劇中的教育意義，培養良好品格，達到寓教於樂的效果。

15日則邀請「如果兒童劇團」等知名兒童劇團輪番演出，並邀來東森YOYO台的大哥哥、大姊姊在台上帶領小朋友唱唱跳跳，勢必掀起另一波活動高潮。再搭配好玩、有趣的童趣市集，大小朋友在濃厚的耶誕氣氛環繞下，紛紛露出滿足笑容，帶著美好回憶回家。還有「耶誕精靈幻彩秀」，將LED科技元素結合彩環、花式呼拉圈等舞蹈，特技演員力與美的展現，搭配炫麗的雷射光感效果，讓人彷彿穿梭在奇幻光效的舞台情境中。

曾擔任迪士尼動畫「阿拉丁」茉莉公主、「冰雪奇緣2」艾莎等中文版配唱的蔡永淳，接連兩天都會帶來精采表演，15日更將與「冰雪奇緣2」安娜中文版配唱的劉軒蓁，原音呈現多首膾炙人口「迪士尼經典組曲」，重溫迪士尼歡樂魔法與真摯感動。

此外，新北歡樂耶誕城也有許多適合親子一同參與的設施，包含市民廣場的「奇幻旋轉木馬」以及板橋車站站前廣場的互動裝置「歷險小火車」、「瘋狂海盜船」都提供小朋友免費暢玩！更多「2020新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

「童趣嘉年華」活動今（14日）、明（15日）2天在新北市市民廣場登場，由耶誕城主人桑塔熊、新北小客熱力開場歡慶十周年。圖／新北市觀旅局提供
「童趣嘉年華」活動今（14日）、明（15日）2天在新北市市民廣場登場，由耶誕城主人桑塔熊、新北小客熱力開場歡慶十周年。圖／新北市觀旅局提供

歡樂耶誕城 迪士尼

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