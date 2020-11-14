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2020年GPHG日內瓦鐘表大賞 三枚獨立製表超厲害！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
組裝中的Greubel Forsey腕表機芯。圖 / Greubel Forsey提供。
組裝中的Greubel Forsey腕表機芯。圖 / Greubel Forsey提供。

2020年GPHG得獎名單日前公佈，不少新銳或知名品牌皆拿下肯定，展露頭角。其中有三個獨立製表品牌雖然早是GPHG常勝軍，但今年推出的表款仍讓人眼睛為之一亮、值得留心。

芬蘭獨立製表師Kari Voutilainen的Voutilainen 28SC腕表今年拿下「最佳男表」，品牌去年進入台灣市場。由於是極少數親手完成所有零件製造的獨立製表師，其產量極為稀少，下訂後等待期至少長達10個月，複雜功能則需三年以上。而Voutilainen 28SC腕表則使用罕見的雙層平衡游絲系統：外部為典型的菲利普斯（Philips）游絲，內部則為特殊的格羅斯曼（Grossmann）曲線。

Greubel Forsey的hand made 1則95%人手製造，除了藍寶石水晶表鏡、彈簧、寶石軸承和主發條，總數耗費約6,000個製表工時，半開放式的表面，將游絲擺輪、小秒針顯示於外，全數限量11只，但一年僅能量產2-3只。

最後H. Moser & Cie和MB&F的跨界之作，則是一次全新突破與驚喜，同時揉和兩造的設計與機芯工藝特色；雖然是精鋼表殼，但腕表煙燻色的漸層表面是H.Moser & Cie的經典視覺，而大尺寸懸浮平衡擺輪則是MB&F的招牌特色。一加一會否大於二？Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表以獲得Audacity Prize大無畏精神獎，說明了一切。

H.Moser & Cie與MB&F的Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表，證明了一加一可以大於二。圖 / H.Moser & Cie提供。
H.Moser & Cie與MB&F的Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表，證明了一加一可以大於二。圖 / H.Moser & Cie提供。
芬蘭獨立製表師Kari Voutilainen的Voutilainen 28SC腕表，今年拿下2020 GPHG的「最佳男表」。圖 / Voutilainen提供。
芬蘭獨立製表師Kari Voutilainen的Voutilainen 28SC腕表，今年拿下2020 GPHG的「最佳男表」。圖 / Voutilainen提供。
獲得最佳複雜功能男表Greubel Forsey的Hand made 1腕表，展現Greubel Forsey技術之大成。圖 / Greubel Forsey提供。
獲得最佳複雜功能男表Greubel Forsey的Hand made 1腕表，展現Greubel Forsey技術之大成。圖 / Greubel Forsey提供。

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