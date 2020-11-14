2020年GPHG日內瓦鐘表大賞 三枚獨立製表超厲害！

2020年GPHG得獎名單日前公佈，不少新銳或知名品牌皆拿下肯定，展露頭角。其中有三個獨立製表品牌雖然早是GPHG常勝軍，但今年推出的表款仍讓人眼睛為之一亮、值得留心。

芬蘭獨立製表師Kari Voutilainen的Voutilainen 28SC腕表今年拿下「最佳男表」，品牌去年進入台灣市場。由於是極少數親手完成所有零件製造的獨立製表師，其產量極為稀少，下訂後等待期至少長達10個月，複雜功能則需三年以上。而Voutilainen 28SC腕表則使用罕見的雙層平衡游絲系統：外部為典型的菲利普斯（Philips）游絲，內部則為特殊的格羅斯曼（Grossmann）曲線。

Greubel Forsey的hand made 1則95%人手製造，除了藍寶石水晶表鏡、彈簧、寶石軸承和主發條，總數耗費約6,000個製表工時，半開放式的表面，將游絲擺輪、小秒針顯示於外，全數限量11只，但一年僅能量產2-3只。