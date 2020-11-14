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中華電信進駐「2020新北歡樂耶誕城」打造5G互動體驗

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
中華電信「2020新北歡樂耶誕城」活動展區位於板橋車站站前廣場─捷運3號出口。圖／中華電信提供
中華電信「2020新北歡樂耶誕城」活動展區位於板橋車站站前廣場─捷運3號出口。圖／中華電信提供

歷年來規模最盛大、並結合跨年活動的「2020新北歡樂耶誕城」熱鬧登場，中華電信於現場設攤展出精采5G應用服務，也規畫了適合親子同遊的FunPark故事屋，於中華電信展區完成現場闖關活動，除了送精美好禮之外，還加碼送「FunPark童書夢工廠」App VIP會員體驗1個月（市價149元），提供500本互動童書免費暢讀、暢玩。

中華電信「新北歡樂耶誕城」活動展區位於板橋車站站前廣場─捷運3號出口，設置為年輕族群打造的各項5G互動體驗，包括「AR動滋動」可透過手機鏡頭呼叫出健身名人以2D AR方式互動；「Hami VR」提供獨家4K VR韓流明星音樂電視節目影片「The Show」及太陽馬戲團 360度全景，現場提供VR設備供民眾體驗，中華電信特別與KKBOX獨家合作推出VR虛擬演唱會，現場即可戴上VR設備，觀賞歌手在虛擬舞台場景演唱。

活動現場也可體驗「Hami 雲端遊戲」，不必花錢另外購買遊戲主機，只要利用5G手機或平板搭配無線遊戲手把，透過5G網路連線至雲端，即可暢玩數款高品質遊戲大作，搭配耶誕城活動主題，提供多款迪士尼遊戲讓民眾暢玩。另外還有「Hami Video多視角轉播」提供賽事與節目多視角轉播；「Hami書城AR書櫃」則提供真人說書及示範瑜珈動作，結合虛擬場景與實境，帶來更有臨場感及真實感的閱讀樂趣。

新北 歡樂耶誕城 童書

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