療癒系穿搭不能少！可愛圓點、毛毛鞋款意圖讓人全打包

由饒舌歌手造物主泰勒Tyler,The Creator所創立的品牌GOLF WANG再度與Converse聯手，顛覆印象，打造可愛圓點風Chuck 70鞋。百搭著稱的餅乾鞋EXCELSIOR秋冬新款，則是大玩毛料材質，讓每一雙外觀看起來都超療癒，意圖使人包色、包款。

比較起先前GOLF WANG和Converse的聯名款，全新的Chuck 70鞋更顯得可愛，品牌選用水洗感牛仔布代替經典帆布，並將彩虹圓點覆蓋外部鞋面和鞋底。其設計靈感來自GOLF WANG 2016於年時裝周伸展台首秀上的代表性圖案。活潑的點點元素、獨特的牛仔布鞋面，融合GOLF WANG特有的古怪幽默，跳脫常規的印象，舒適耐穿的Chuck 70就此誕生。包括鞋底都藏有巧思，亦可見到彩虹圓點的裝飾，可說是一雙值得收藏的鞋款。

CONVERSE聯手GOLF WANG推出全新聯名CHUCK 70鞋3,480元。圖／CONVERSE提供

而要比較賣萌程度，EXCELSIOR秋冬新款可一點都不會輸人，以羔羊絨、羊毛氈，和經典Harris Tweed羊毛面料為主角，設計出一系列毛料餅乾鞋款。全新FLEECE TONGUE羔羊絨毛系列，是第一次運用此材質，特別將短羊絨設計在鞋舌處。使用百年頂級毛料織品的Harris Tweed系列，能打造應景聖誕時尚穿搭，並展現優雅的英倫學院風。再來是BOLT FELT羊毛氈系列，把這樣材質運用在半手工硫化鞋，實際上腳比卻一般款式還柔軟。而且因為採用毛料製成，除了能展現冬季氛圍，更能實現想要可愛又療癒的心。

EXCELSIOR BOLT FELT羊毛氈系列鞋3,380元。圖／EXCELSIOR提供

EXCELSIOR Harris Tweed系列鞋4,780元。圖／EXCELSIOR提供