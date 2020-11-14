快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚我想來一件帥氣的雨衣！潮牌UNDER PEACE跨界Uber Eats打造限量防水裝備

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
美食外送平台Uber Eats找來潮牌UNDER PEACE合作，量身打造只送不賣的潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
美食外送平台Uber Eats找來潮牌UNDER PEACE合作，量身打造只送不賣的潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

美食外送平台的戰爭打得火熱，各自也有為數不少的擁護者，而以「今晚我想來點...」廣告台詞著稱的Uber Eats更是話題不斷。找來潮牌UNDER PEACE合作，量身打造只送不賣的潮流雨衣，曝光之後就有網友回應說「這是逼我加入外送的工作嗎？」

因為前後邀請了蕭敬騰、蔡依林、伍百和林志玲等人當任廣告代言，並且炒紅廣告台詞「今晚我想來點...」的Uber Eats，又有了新的話題。這一次，品牌把重心放在第一線的外送員身上，請來成立十餘年的本土潮牌UNDER PEACE考量到安全，並結合潮流感與機能，打造出限量的聯名款都會雨衣。材質既輕盈、透氣又舒適，不但防風又超防水，雨滴難以附著，稍稍輕撥即可快速復乾，方便收納。並印上超高反光標誌，讓外送員穿著騎車時更安全，符合台灣多變的天氣需求。

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

不僅如此，形象大片則邀請藝人祐琋和李洛洋以大台北地區的知名景點，如美麗華摩天輪、饒河觀光夜市、西門町萬年大樓、101大樓為背景。反映台灣人對美食的熱愛、還有穿搭的街頭精神，表現出獨有的飲食與街頭文化，以及風雨無阻、大雨也無法澆熄對美食和自由的堅持與信念。不過可惜的是，這件帥氣的雨衣，不會對外販售，而是將作為Uber Eats鼓勵夥伴，在優完美騎士積分賽中作為獎品送出。

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書
UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

廣告 Uber

延伸閱讀

外送員與小貨車碰撞 車頭全毀騎士雙手骨折倒臥路中間

外送虧損...Uber Eats恐退出台灣市場？業者澄清：謠言毫無根據

Uber上季營收與獲利皆不如預期 外送需求倍增成亮點

加州公投保障外送員 Uber揚言撤離

相關新聞

對抗濕冷天氣襲來！UNIQLO與GU打造防潑水、抗靜電機能外套

台灣冬季氣候不佳，濕冷天氣總讓人在穿搭時傷透腦筋，無論鋪棉夾克還是羽絨外套，雖然保暖，但最害怕突然的下雨。於是，平價時尚...

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

療癒系穿搭不能少！可愛圓點、毛毛鞋款意圖讓人全打包

由饒舌歌手造物主泰勒Tyler,The Creator所創立的品牌GOLF WANG再度與Converse聯手，顛覆印象...

今晚我想來一件帥氣的雨衣！潮牌UNDER PEACE跨界Uber Eats打造限量防水裝備

美食外送平台的戰爭打得火熱，各自也有為數不少的擁護者，而以「今晚我想來點...」廣告台詞著稱的Uber Eats更是話題...

想出國滑雪！FENDI、MONCLER 全新滑雪裝備超時髦

FENDI發表全新的2020秋冬滑雪服裝，以輕鬆日常的氛圍展現運動風設計，雖然今年無法出國滑雪，仍可作為裝備擴充，MON...

如何讓秀髮看起來很高級？ 髮型師：「吹」出保水感

時尚髮型師EROS Hardy表示，秀髮要看起很高級的話，水分很重要，而除了秀髮的養護工作要做得好外，吹風機的選擇也很重...

街頭穿搭必備！Nike與Onitsuka Tiger新款鞋履機能性、潮流感兼具

Nike ACG系列回歸，本季推出全新服飾系列和戶外鞋款，並呼應「零碳排放」和「零廢棄」為宗旨，不僅如此還能兼具戶外防水...

香港美酒佳餚巡禮首度「線上+線下」！黯然銷魂飯上線

2020年疫情席捲全球，世界彷彿被按下了暫停鍵，新型態的旅遊模式「雲端旅遊」應運而生。享譽世界十大美食美酒節的「香港美酒...

全台「5大寵物友善飯店」出列！快帶著萌寵出遊去

國旅大爆發，萌寵總在家，也想帶著家裡的狗狗出門玩耍嗎？Booking.com最新發布「全台5大寵物友善飯店」，擁有大綠地...

獨／賀！「2020世界50間最佳咖啡館」第一名在台灣

國際觀光情報網站「Big 7 Travel」最新發布「2020全球50間最棒咖啡店」，來自台灣的Simple Kaffa...

跟丹麥人一起過耶誕！曝光皇室有故事的御用耶誕瓷器

12月是節慶的月分，也代表耶誕節即將到來，據說，丹麥國王克瑞斯欽四世（Christian IV）是全世界第一位，開始慶祝...

登頂聖母峰！萬寶龍限量腕表 向傳奇山型者致意

走入山裡，追求的不只是高度、記錄，而是一趟找到自己、發現自己，也是一趟與自己的內在對話。萬寶龍（Montblanc）推出...

熱門新聞

獨／賀！「2020世界50間最佳咖啡館」第一名在台灣

愛犬半夜異常吠叫 媽出房門見「虐心一幕」淚崩：牠其實都懂

女友懷孕！男驚「交往11年沒性事」仍願娶 網嘆：工具人代表

大雨特報！ 吳德榮：下周二起秋老虎高溫上看31度

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。