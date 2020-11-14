今晚我想來一件帥氣的雨衣！潮牌UNDER PEACE跨界Uber Eats打造限量防水裝備

美食外送平台的戰爭打得火熱，各自也有為數不少的擁護者，而以「今晚我想來點...」廣告台詞著稱的Uber Eats更是話題不斷。找來潮牌UNDER PEACE合作，量身打造只送不賣的潮流雨衣，曝光之後就有網友回應說「這是逼我加入外送的工作嗎？」

因為前後邀請了蕭敬騰、蔡依林、伍百和林志玲等人當任廣告代言，並且炒紅廣告台詞「今晚我想來點...」的Uber Eats，又有了新的話題。這一次，品牌把重心放在第一線的外送員身上，請來成立十餘年的本土潮牌UNDER PEACE考量到安全，並結合潮流感與機能，打造出限量的聯名款都會雨衣。材質既輕盈、透氣又舒適，不但防風又超防水，雨滴難以附著，稍稍輕撥即可快速復乾，方便收納。並印上超高反光標誌，讓外送員穿著騎車時更安全，符合台灣多變的天氣需求。

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

不僅如此，形象大片則邀請藝人祐琋和李洛洋以大台北地區的知名景點，如美麗華摩天輪、饒河觀光夜市、西門町萬年大樓、101大樓為背景。反映台灣人對美食的熱愛、還有穿搭的街頭精神，表現出獨有的飲食與街頭文化，以及風雨無阻、大雨也無法澆熄對美食和自由的堅持與信念。不過可惜的是，這件帥氣的雨衣，不會對外販售，而是將作為Uber Eats鼓勵夥伴，在優完美騎士積分賽中作為獎品送出。

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書

UNDER PEACE與美食外送平台Uber Eats合作，推出只送不賣的聯名潮流雨衣。圖／摘自UNDER PEACE臉書