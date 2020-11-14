對抗濕冷天氣襲來！UNIQLO與GU打造防潑水、抗靜電機能外套

台灣冬季氣候不佳，濕冷天氣總讓人在穿搭時傷透腦筋，無論鋪棉夾克還是羽絨外套，雖然保暖，但最害怕突然的下雨。於是，平價時尚品牌UNIQLO與GU聽到消費者的心聲，在冬日來臨時，推出了具有防潑水的機能性的禦寒裝備，讓民眾都能維持有型穿搭。

GU主打HEAT PADDED夾層外套系列，利用隔熱的中空紗線材質，使夾層外套具足夠保暖度卻輕盈不厚重。長時間穿著也不影響行動或造成不適，同時具備防潑水的機能，能應付突如其來的天氣變化。搭配寬版剪裁、拼接設計，提供雙面及背心等多元的版型與款式選擇，滿足全家大小在寒冷氣候的保暖需求。另外，還融入環保回收素材，打造了RENU HEAT PADDED寬版大衣，內裏同樣使用輕盈且保暖性強的HEAT PADDED，表面布料為環保聚酯RENU，外口袋與可收腰設計，搭配同色腰帶更增添女人味。

GU RENU HEAT PADDED寬版大衣採用可收腰設計1,790元。圖／GU提供

針對台灣的氣候變化，UNIQLO則是讓旗下特級極輕羽絨外套系列、Hybrid機能複合羽絨外套系列、無縫羽絨外套系列再進化。像是特級極輕羽絨外套就多了「抗靜電」機能，男裝部分還有3D剪裁新品，採用立體版型讓手臂跟肩膀更易活動。Hybrid機能複合羽絨外套則和日本奧運滑雪板國手平野步夢共同研發，在不同部位分別採用羽絨或纖維蓄熱層保暖材質的設計，在穿著時更能感受差異性。無縫羽絨外套系列利用熱壓技術，減少了表面縫線，造就輕盈、防潑水、防風特質，女裝新款連帽外套下擺加入束口設計，更顯修身。

溫真菱演繹UNIQLO特級極輕羽絨背心1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO無縫羽絨連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO HYBRID羽絨大衣3,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO特級極輕羽絨外套2,490元。圖／UNIQLO提供