想出國滑雪！FENDI、MONCLER 全新滑雪裝備超時髦
FENDI發表全新的2020秋冬滑雪服裝，以輕鬆日常的氛圍展現運動風設計，雖然今年無法出國滑雪，仍可作為裝備擴充，MONCLER Grenoble主線系列也推出從專業滑雪選手到旅遊觀光者等多種雪地服裝，採用恆溫調節的彈力面料，讓運動者恣意伸展。
全新的FENDI Tech系列以高科技手法演繹FENDI的著名主題圖案，包括FENDI 2020秋冬女裝秀上結合豹紋斑點、佩斯利渦紋而創作出的Leopesley圖案，以及活潑的絎縫條紋（Quilted Stripes）圖案，除了經典菸草色FF主題圖案，也推出全新的黑、灰兩色，服裝面料來自刷毛、萊卡混織的透氣、保暖、防水布料，用於製作滑雪褲、滑雪板服，飾有FENDI Tech主題圖案和黃色飾邊，絲絨材質的運動風夾克上則有Leopesley印花圖案，領口飾有銀狐或毛絨材質。
MONCLER Grenoble滑雪系列則自專業好手到旅遊觀光者的需求都顧及，其中High Performance主題單品創新力十足，採用以超嚴謹標準設計的彈力面料，具備恆溫調節功能，防風、防水、輕盈且透氣，正面飾有反光圖案標誌，衣身配有貼心實用的設計細節如滑雪證口袋、多媒體功能袋及附鏡布的護目鏡袋；Future Textures系列則以城市摩登紋理結合寬鬆版型，成為滑雪場上搶眼的風景。
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