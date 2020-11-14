如何讓秀髮看起來很高級？ 髮型師：「吹」出保水感

時尚髮型師EROS Hardy表示，秀髮要看起很高級的話，水分很重要，而除了秀髮的養護工作要做得好外，吹風機的選擇也很重要，近來開始有品牌投入智慧型吹風機的研發，訴求能在吹髮時同時鎖住水分，讓吹整完的秀髮會感覺有著微微的保水感。

Hardy指出，進入秋冬，髮絲會跟臉部和身體肌膚一樣，因為乾燥缺水而顯得沒有光澤、狀態不佳。其實頭髮也跟皮膚一樣需要足夠的水分保濕，無論是夏天豔陽、冷氣空調，或者是秋冬季節乾冷的天氣，都會導致頭髮陷入乾燥危機，而當頭髮水份低於10%時，乾枯分岔、毫無光澤、容易斷髮、毛躁亂翹…等問題都會找上門。因此，毛躁乾髮缺水危機，其實一年四季都可能發生。

2020年秋冬，美髮市場再有話題美髮神器引起關注，全新上市的「GPLUS冷凝水離子吹風機」，定位為美髮補水神器，首次推出就以華麗紅與琥珀綠兩色亮相，令人驚艷，很有耶誕節慶氛圍。

GPLUS品牌創辦人暨董事長譚國光指出，「GPLUS冷凝水離子吹風機」獨特技術在「冷凝針」製冷技術，訴求能將空氣中無處不在的水分凝結成水露，再通過「電針」對已凝結的水露施加電壓，就像閃電般將水露「霧化」。因此，在吹頭髮的過程中可以深入毛鱗，補充頭髮在吹乾過程中被蒸發的水分，讓秀髮透過奈米水離子的滋養，保持15%黃金水潤狀態，維持頭髮的光澤感與彈性。

而在冷凝水離子發動的過程中，負離子系統也會同步釋放出每秒高達千萬的負離子，附著在毛鱗，中和頭髮上的正電，讓頭髮不容易毛躁，柔順好梳理。同時還搭配大風量快乾、智慧溫控不傷髮、專利降噪技術…等貼心設計。