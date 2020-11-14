街頭穿搭必備！Nike與Onitsuka Tiger新款鞋履機能性、潮流感兼具

Nike ACG系列回歸，本季推出全新服飾系列和戶外鞋款，並呼應「零碳排放」和「零廢棄」為宗旨，不僅如此還能兼具戶外防水機能與潮流感。而Onitsuka Tiger也加入防水鞋領域，推出HMR PEAK系列登山靴，一樣是街頭穿搭必備！

Nike ACG最新服飾系列中有部分產品運用了再生原料，在欣賞和體驗戶外環境的同時，也讓穿著者更具環保意識。系列中的Misery Ridge GORE-TEX外套具有防水、防風、透氣等特性，最大特色在於三層GORE-TEX面料以及再生聚酯的外層和內裡。而女性服飾延續一貫設計風格，並推出專屬的Rope De Dope Vest 背心、Polartec Wolf Tree Crew上衣和長褲。值得一提的還有同樣使用GORE-TEX的Mountain Fly鞋款，借鑒了Nike NEXT% 的設計元素，包括外底採用Waffle格紋圖案、碳纖維板和Nike React泡棉，以對抗惡劣氣候。

Nike ACG女性服飾延續一貫設計風格，並推出專屬的款式。圖／Nike提供

鮮少以防水為訴求的Onitsuka Tiger也嗅到了市場的需求，推出全新的HMR PEAK系列登山靴，品牌採用1966年的經典鞋型為藍本，賦予簡約鞋面搭配撞色鞋舌Logo、彈性繫帶系統方便穿脫、高抓地力且防滑的WET GRIP Rubber鞋底，因此在雨天與雪天都適合外出穿著。其中的MR PEAK G-TX高筒款式，採用GORE-TEX素材結合Ripstop Nylon當作鞋面，具有不易刮破和防水透氣特性。

Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX鞋7,200元。圖／Nike提供

Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX鞋7,200元。圖／Nike提供

Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX鞋7,200元。圖／Nike提供