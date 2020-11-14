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香港美酒佳餚巡禮首度「線上+線下」！黯然銷魂飯上線

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「香港美酒佳餚巡禮」首度以「線上+線下」形式，即日起至12月15日登場。圖／港旅局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「香港美酒佳餚巡禮」首度以「線上+線下」形式，即日起至12月15日登場。圖／港旅局提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2020年疫情席捲全球，世界彷彿被按下了暫停鍵，新型態的旅遊模式「雲端旅遊」應運而生。享譽世界十大美食美酒節的「香港美酒佳餚巡禮」，今年也首度以「線上+線下」形式於即起至12月15日舉行。其中，最讓海外旅客期待的，就是匯聚香港頂尖名廚與酒評專家的「網上大師班」，11月21日起連續3個星期的周末，帶來34檔精選節目，讓大家在家就可以來一場香港美食之旅！

香港旅遊發局主席彭耀佳表示，雖然香港已經停辦大型活動一段時間，但考慮到疫情會與我們共存一段時間，我們的推廣工作也必須因時制宜。因此，港旅局決定重新舉辦著名的大型活動「香港美酒佳餚巡禮」，並改以「線上+線下」形式舉行，這是在抗疫新常態下的新嘗試，希望全球旅客在不受疫情影響下參與活動，和香港一起體驗美酒佳餚的美好。

對於台灣旅客來說，此次「網上大師班」最大的亮點，就是電影「食神」中「黯然銷魂飯」的原創作者─名廚戴龍，將於11月22日上午11時線上親自示範這道香港經典美味。透過視訊直播，從醃肉、調配醬汁、叉燒烘烤的細節，甚至是如何煎出嫩中帶脆的荷包蛋，每一步驟親身傳授正宗「黯然銷魂飯」好吃的秘訣。身為香港四大名廚之一，戴龍表示，食神叉燒飯是一道代表香港活力的平民美食，看似簡單卻也可以做得精緻及出神入化，就像電影台詞所說「只要有心，人人都可以是食神」。

一連34場的網上大師班，將從11月21日至12月6日連續三周的周六及周日直播。包括美酒潮流、精緻料理、健康飲食及擺盤藝術。其中的美食烹飪課程，就有7位香港米其林主廚參與，包括2020年獲米其林三星的香港富臨飯店行政總廚黃隆滔將帶來招牌料理「阿一炒飯」，教大家如何炒出粒粒分明、軟滑入味的終極炒飯。曾獲亞洲最佳女主廚頭銜、米其林一星餐廳TATE Dining Room主廚劉韻棋，也將帶來將視覺藝術融入美食的「脆皮蛋蘑菇湯」。

在品酒節目方面，香港旅遊發展局也特別邀請全球知名、極具影響力的酒評家James Suckling以「波爾多新風貌」為主題，分享認為性價比最高的波爾多最新葡萄酒。他說，「香港是名酒之都，可媲美倫敦及紐約，更是波爾多葡萄酒最大出口市場。今年的活動形式可讓全球更多人參與，我非常期待。」除了葡萄酒的品酒課程，也有香港本地知名手工精釀啤酒「少爺啤酒」，總監郭永樂也會推薦4款不同手工啤酒及建議搭配的起司選擇。

「香港美酒佳餚巡禮」在香港本地活動包括網購美酒、訂購美食套餐外賣或外送，以及各種餐廳優惠及美食活動。海外旅客則可以參與34堂精彩豐富的「網上大師班」，不僅可以免費收看直播節目，之後也能再反覆收看節目重播，讓防疫期間在家也能輕鬆跟香港名廚學做料理、品味美酒。

有關「香港美酒佳餚巡禮」及「網上大師班」的詳情，可瀏覽：WineDineFestival.DiscoverHongKong.com

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球知名酒評家James Suckling將於11月21日下午2點在網上大師班，以「波爾多新風貌」為主題，分享認為性價比最高的波爾多最新葡萄酒。 圖／港旅局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球知名酒評家James Suckling將於11月21日下午2點在網上大師班，以「波爾多新風貌」為主題，分享認為性價比最高的波爾多最新葡萄酒。 圖／港旅局提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
匯聚香港頂尖名廚與酒評專家的34檔精彩「網上大師班」，自11月21日起連續三星期的周末熱鬧上線。圖／港旅局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
匯聚香港頂尖名廚與酒評專家的34檔精彩「網上大師班」，自11月21日起連續三星期的周末熱鬧上線。圖／港旅局提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
電影「食神」黯然銷魂飯原創作者戴龍，將於11月22日上午11點線上親身傳授正宗「黯然銷魂飯」好吃的秘訣。圖／港旅局提供
電影「食神」黯然銷魂飯原創作者戴龍，將於11月22日上午11點線上親身傳授正宗「黯然銷魂飯」好吃的秘訣。圖／港旅局提供

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