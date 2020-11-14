跟丹麥人一起過耶誕！曝光皇室有故事的御用耶誕瓷器

12月是節慶的月分，也代表耶誕節即將到來，據說，丹麥國王克瑞斯欽四世（Christian IV）是全世界第一位，開始慶祝耶誕節的人，也代表著丹麥人對耶誕節的重視，甚至整個12月，都會用來慶祝。而現今丹麥王儲與王妃，過耶誕節時，就會使用皇家哥本哈根的「經典聖誕」系列餐瓷，該款餐瓷也有滿滿的故事。

丹麥對於過耶誕節，有非常多傳統，譬如有耶誕倒數蠟燭，長蠟燭上有著12月每個日子的刻度，每天燒完一截刻度，小孩可以獲得驚喜禮物，丹麥也是第一個用耶誕郵票裝飾信封的國家，且銷售收入捐給「丹麥聖誕郵票基金會」照顧貧弱兒童。在耶誕樹上，還會有紅白相間、帶有菱格紋圖案的愛心，稱為「耶誕心」，另也有耶誕小精靈，代表會有好運。