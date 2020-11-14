登頂聖母峰！萬寶龍限量腕表 向傳奇山型者致意

走入山裡，追求的不只是高度、記錄，而是一趟找到自己、發現自己，也是一趟與自己的內在對話。萬寶龍（Montblanc）推出萬寶龍1858系列Geosphere限量腕表，向一代傳奇登山探險家、首位獨自攻頂聖母峰的「山型者」Reinhold Messner致敬。

出生於1944年9月17日的萊茵霍爾德梅斯納爾（Reinhold Messner）是一位義大利的登山家、探險家與作家，他因率先成功攀登世最高峰而聞名，同時他所攀登的世界七大高峰路徑、又被稱為「Messner的攻頂清單」。Reinhold Messner曾與奧地利登山家Peter Habeler創下未使用輔助氧氣登頂珠穆朗瑪峰的紀錄，同時也是成功攀登14座8,000米（26,200英尺）以上高峰的第一人，萬寶龍以此為靈感，從26,200英呎為靈感，推出限量262只的1858系列Geosphere限量腕表。

萬寶龍在2018年推出1858系列Geosphere腕表，並以兩個象徵南半球與北半求的地球圖形、用以呈現世界時區。新款限量262只的這只限量腕表，巧妙將懷舊的青銅、斯文的湛藍和高貴的玫瑰金巧妙融合，同時南北半球的球體上以紅點標示了世界七大高峰，表背則有著白朗峰的圖案、完整的Messner攻頂清單、指南針，以及兩只交叉的冰鎬，是勇氣、意志與成就的三合為一。