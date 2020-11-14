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緬懷哥哥張國榮！掌門精釀X釀電影推「貴妃醉酒」啤酒

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
典藏鋁罐版的「貴妃醉酒」限量500瓶，可於「釀電影」網站訂購「年費雜誌」方案時入手，數量有限。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
典藏鋁罐版的「貴妃醉酒」限量500瓶，可於「釀電影」網站訂購「年費雜誌」方案時入手，數量有限。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

美好的事物總是曖昧不清、或帶著微醺的。因為曖昧不清，所以界線虛實難辨，因為微醺，所以感覺可恣意遊走，超脫現實與壓力的框架。「掌門精釀啤酒」與「釀電影雜誌」攜手合作，以電影「霸王別姬」為靈感、推出一款「貴妃醉酒」精釀啤酒，並向電影中「哥哥」張國榮的角色致意。

電影電影「霸王別姬」的25周年數位修復版才在戲院重映，其中張國榮飾演的「程蝶衣」一角在舞台上演現耽美、嬌豔的風情，更有燈亮散場後的百轉千迴心路歷程。面對電影之外的現實人生，張國榮的辭世也令多少影友至今仍感受甚深；而這款啤酒的創作靈感來自電影中一齣「貴妃醉酒」的戲碼，同時影射劇中角色的心路、與張國榮一生如戲的苦甜魅力。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

掌門精釀這回選擇以入秋前的最後一批荔枝入酒，水果香的酸甜香氣，是程蝶衣、也是張國榮在人生中的風華絕代，尾韻則有輕微的芒果乾收束。同時酒標再將電影角色、將京劇以插畫巧妙呈現。鋁罐裝只送不賣，凡在「釀電影」網站訂購「年費雜誌」方案，可獲得價值 180 元、典藏鋁罐版「貴妃醉酒」，限量500瓶；又或在「掌門精釀」全台台北、台中、新竹、高雄門市，則可享用新鮮直送的 on tap「貴妃醉酒」，自然發酵、手工釀造，賣完為止。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「貴妃醉酒」也能在「掌門精釀」全台門市享用新鮮直送的on tap「貴妃醉酒」，賣完為止。圖中為內湖門市。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「貴妃醉酒」也能在「掌門精釀」全台門市享用新鮮直送的on tap「貴妃醉酒」，賣完為止。圖中為內湖門市。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
掌門精釀以荔枝為風味，推出限量的「貴妃醉酒」精釀啤酒。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
掌門精釀以荔枝為風味，推出限量的「貴妃醉酒」精釀啤酒。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
掌門精釀為台灣本地指標精釀啤酒品牌之一，並於亞洲其他國家城市亦有海外拓點。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
掌門精釀為台灣本地指標精釀啤酒品牌之一，並於亞洲其他國家城市亦有海外拓點。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

電影 酒駕

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