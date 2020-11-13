跟著波爾多名家這樣喝 美酒網路大師班 21日正式開跑

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

曾為「富比士旅行者（Forbes Traveler）」譽為世界十大國際美食和美酒節之一的「香港美酒佳餚巡禮」，自2009年舉辦至今超過十年，今年首度轉為線上展覽，並將從11月11日至12月15日連續五周，開設合計34堂包含餐飲、美酒的免費參加「網上大師班」，以味蕾和知識、為生活添增更多逸趣。香港旅遊局今日則特別邀請葡萄酒權威評論家James Suckling，以線上品酒會的方式，介紹了三款2019年的波爾多葡萄酒，也為James Suckling稍後的正式大師班、提前暖場。

1958年生於美國的James Suckling是葡萄酒的評論權威，並特別醉心於波爾多。今日品酒會上，Le Blanc Sec de Suduiraut Bordeaux Blanc 2019的香氣帶有芒果、礦石味，味道則清爽、細緻而爽口；Château Giscours Bordeaux Le Rosé de Giscours 2019則是James Suckling在今年春天時發覺的佳釀，帶有櫻桃和淡淡的醋栗味香氣，他並指出，以往大眾多認為粉紅酒是波爾多的副產品，但波爾多現今也有人進行不少新嘗試，一如認真釀造這支粉紅酒的酒莊主人。

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※飲酒過量，害人害己。

第三支的Château Le Rey Castillon Côtes de Bordeaux Les Argileuses 2019則為James評價為物有所值（good value），在香港單瓶約15歐元、折合台幣約450元左右，主要使用陶罐和不鏽鋼桶釀造的特色，擁有淡淡的單寧和完整的莓果味，香氣則帶有黑莓、樹莓、醋栗和礦石味；品酒會中他並提到，1970年代他已同父親一起品嚐波爾多紅酒，熱愛葡萄酒的他，甚至認為早上九點的葡萄酒比Espresso還醒腦。雖然台灣多數對波爾多紅酒仍停留在高價的印象，但他認為今日品嚐的三款葡萄酒證明了：波爾多還是很棒，除了嘗試新概念、並有潛力生產更多像這樣的好酒。

除了葡萄酒權威James Suckling的正式課程將在11月21日「登場」，香港旅遊局再邀請到多位餐飲達人，如電影「食神」中「黯然銷魂飯」原創主廚戴龍親自教授一碗黯然銷魂飯的烹飪秘訣；香港精釀啤酒「少爺啤酒廠」總監的手工啤酒與起士搭配入門；米其林三星餐廳富臨飯店行政總主廚教授如何打造一碗美味的「阿一炒飯」，又或是曾獲亞洲最佳女主廚TATE劉韻棋傳授如何炮製一碗「脆皮蛋蘑菇湯」。全數34堂餐飲、美酒的「網上大師班」完全免費，每堂課程皆採網路直播，單堂約30-45分鐘不等。

後疫情時代即便無法跨越國界，但夠過知識的傳遞與精進，讓生活添增逸趣不再困難。想知道更多詳情？則可上網瀏覽：https://winedinefestival.discoverhongkong.com/tc/。

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