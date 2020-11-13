孟耿如穿學院風DOUCHANGLEE魅惑佼哥 大霈想露哪就露哪

台灣夫妻檔設計師竇騰璜、張李玉菁品牌DOUCHANGLEE在林森北路七條通開設全新概念店「7 by DOUCHANGLEE」，以大器的封街走秀發表「不明年代」全新系列，並且以新銳藝術家丁昶文的裝置藝術作為開幕首展，孟耿如、李霈瑜和姚愛甯出席概念店開幕暨大秀，孟耿如以學院風的格紋穿搭配襯白襪、樂福鞋出席，並且表示，「這一身穿搭就可以吸引到佼哥。」

近期積極做人的孟耿如對於媒體關心進度招架不住，笑著用順其自然帶過，她表示5、6年前就開始穿竇子老師的服裝，「日常穿出門不會因為設計感過於強烈而害羞，出席活動也很體面，百搭又質感兼具。」李霈瑜（大霈）以帥氣的紅色褲裝現身，她表示小時候曾經想走DOUCHANGLEE大秀但因為身高不夠沒被選上，這次可以來看秀覺得很開心，對於自己還是新人就入圍金馬覺得很開心，已經選好金馬戰袍，平常有運動、潛水而自豪身材很勻稱，表示想露哪裡都可以，被問到最自信的部位自信滿滿回答「鎖骨」；姚愛甯喜愛林森北路有老台北又帶著日式氣氛的風味，覺得在此封街走秀很特別，她也以平日喜愛的中性風格穿搭出席，展現女孩的帥氣。