Ray-Ban新款眼鏡滿足全天候使用 讓你一鏡多用CP值破表

還在執著要區分光學眼鏡或是太陽眼鏡嗎？經典品牌雷朋（Ray-Ban）推出全新「EVERGLASSES」系列鏡片 ，一次滿足了搭配、防護、護眼的機能。而德國專業大廠MYKITA新款偏光太陽眼鏡，則是未來美國副總統的最愛，成為其戶外活動時不可或缺單品。

全新「 EVERGLASSES」系列鏡片，以滿足多元的生活型態，解決室內外光線差異、長期使用3C產品等視覺舒適度問題為出發，打造出4款不同功能性設計。像是全面抗紫外線的透明鏡片，提供玻璃和聚醯胺纖維材質，可提供最大的清晰度和最佳的均勻性。變色鏡片是Ray-Ban長年暢銷冠軍，主要以玻璃製成鏡片，能實現高視覺清晰度和顯著色彩，且兼具太陽眼鏡與光學眼鏡效果。而變色濾藍光膜層鏡片，則具備變色與濾藍光功能，提供從白天上班到晚上派對等全天候場合的眼部防護。除了抗紫外線的防護功能之外，Ray-Ban也提供符合標準的防藍光鏡片，以提升視覺舒適度、調整晝夜節律，進而降低藍光對人的影響。

而說到鏡片的功能性，未來美國副總統賀錦麗的最愛MYKITA Polarized Pro 「LAHTI」太陽眼鏡，也是佼佼者。應用了專利偏光科技，並以九種膜層組合而成，有效濾除有害紫外線、紊亂的反射光線與眩光，創造更為明亮清晰且自然如實的色彩及對比感知。在即便在需要長時間用眼的情況下，也能維持舒適、不模糊的視野，具備優異光學品質，更改善了傳統偏光鏡片沈重且易碎裂的缺點。

Ray-Ban EVERGLASSES系列變色濾藍光鏡片眼鏡8,500元。圖／LUXOTTICA提供

MYKITA Polarized Pro LAHTI 偏光太陽眼鏡21,400元。圖／MYKITA提供