超忙健身族懶人備餐／教練私房菜 酪梨鮭魚藜麥溫沙拉

當超人氣食材酪梨遇上鮭魚和藜麥，如何一起搭配，才能同時滿足美味、低熱量、飽足感、方便性的4大條件呢？專業健身教練Ola喬，以自身經驗分享零廚藝烹調技巧，即使是上班族也能短時間備餐，又忙又熱愛健身的你必看！

※說明：本文為一般料理用食譜，僅供日常烹調參考，如已有特殊身體狀況者請就醫，以專業醫院為準。

【料理示範：酪梨鮭魚藜麥溫沙拉】

● 份量：一人份

● 一餐份營養評估

熱量：455大卡

蛋白質：20克

淨碳：39克

脂肪：26克

● 準備器皿

調理缽×1個

中型碗×1個

● 材料

生藜麥⋯30克

煙燻鮭魚片⋯80克

酪梨⋯150克

杏仁片⋯適量

紅酒醋（可用其他醋取代）⋯30克

黑胡椒⋯適量

赤藻糖醇⋯1克

蒜粉⋯適量

燒開過的溫水⋯150ml

● 料理方式

1 中型碗型裡將洗淨的藜麥，加入高過藜麥一指高的水位，全火微波2分鐘30秒後，拌入少許蒜粉。

2 等待同時，用滾開過的溫水，將鮭魚片先稍微浸泡一下，瀝掉水後，加入酪梨丁、紅酒醋、黑胡椒、赤藻糖醇攪拌。

3 最後再撒上杏仁片 。

● 提醒

1 生藜麥洗淨時，建議使用濾網在水柱下沖洗，要洗淨到沒有泡泡產生為止。

2 攪拌時需使用較小力道，才能防止酪梨在攪動時過於軟爛。

3 煙燻鮭魚片可用較低脂的雞胸肉切丁做取代，或是買生鮮鮭魚再加上檸檬汁。

4 藜麥可用生蕎麥做取代，優點是營養價值高，比蕎麥的油脂更少。

【以上摘文選自《沒廚房·零廚藝·易胖體質減脂求生記》、作者：Ola喬（健身教練）、審訂：簡子勻（營養師）、圖文提供：野人文化、整理：記者柯意如】

書名／《沒廚房·零廚藝·易胖體質減脂求生記》、作者／Ola喬（健身教練）、審訂／簡子勻（營養師）、圖／野人文化提供

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