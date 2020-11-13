adidas潮鞋連發！跨界街牌、人氣電玩 每一雙都是話題

BAPE® × UNDFTD × ADIDAS ZX 8000鞋，皆為5,890元。圖／I.T提供

潮鞋市場龐大，早就是眾家品牌必爭之地，而且又以跨界聯名最受到消費者青睞，深闇此道的adidas與adidas Originals也在近期，推出與街頭潮流品牌、人氣電玩遊戲合作的鞋款，每一雙都是粉絲都想入手的話題款。

全球電玩迷引頸期待的科幻遊戲《Cyberpunk 2077（電馭叛客2077）》，將於12月登場，在此之前，adidas率先推出全新X9000 Cyberpunk 2077聯名系列鞋款，替這款遊戲來熱身。一共打造了5款鞋，皆以遊戲中的經典色調及視覺元素為主題，像是以X9000 L4跑鞋為基礎的FZ3090鞋，就使用紫金為主要用色，並於黑色鞋面暗藏豹紋設計，BOOST中底外側則分別寫上「Cyber」及「Punk」字樣。或是運用X9000 4D科技跑鞋結合《Cyberpunk 2077》世界觀的鮮豔色彩，打造末日感的衝突美學風格，都是這系列的重點之作。

而另一雙話題鞋，則是adidas Originals與UNDEFEATED、A Bathing Ape（簡稱BAPE）三方合作的 ZX 8000，藉此向合作傳統和大膽創意致敬。因此誕生尼龍鞋面搭載BAPE經典迷彩和麂皮素材。與此同時，以聯名為出發而設的鞋墊、鞋舌、鞋帶和鞋跟設計更是為這款鞋，加入獨特魅力。共推出兩個配色，一款為黑色，有著鮮明的白色中底和白色條紋；另一款為綠色，同樣搭載醒目白色中底和白色條紋，均採用經典橡膠鞋底，帶出復古感。

adidas X9000 L4 x Cyberpunk 2077鞋4,990元。圖／adidas提供

adidas X9000 L4 x Cyberpunk 2077鞋4,990元。圖／adidas提供

adidas X9000 L4 x Cyberpunk 2077鞋4,990元。圖／adidas提供