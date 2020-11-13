大人不失敗時尚／活用衣櫃打入冷宮的單品 用「軸色」搶救穿搭

穿搭，不僅是「穿對衣服」，更展現了生活態度。成熟的大人們，每當要搭配較正式的外出服時，是否擔心穿太年輕怕裝可愛，穿太素又甩不開老氣？

由日本專業穿搭師親自示範、運用衣櫃單品搭出新風貌，核心重點就在：「軸色+配色」，只要簡單學會掌握配色比例，連原本遺落在衣櫃角落，幾乎打入冷宮的「買錯的衣服」，也有機會重見天日，搭出讓人眼睛一亮的時尚感喔。

【選擇「軸色」，打造不失誤的穿搭與妝容】

據說影響一個人的第一印象的正是「顏色」。也就是說，光是能穿上讓自己順眼的顏色，就能帶給他人「漂亮、有魅力」的印象。

那麼能「讓自己順眼的顏色」是……？

作為一名色彩穿搭師，我在給客戶建議之前，首先會診斷最適合客戶穿著的基本色。因為在我學習色彩理論的過程，我發現不論是衣服或彩妝，了解「基本色」，比其他內容更重要。

而這個「適合自己的基本色」，我定名為「軸色」。

在整體穿搭中，只要運用七成的「軸色」，那種「大媽感、土土的」穿搭失誤就會大幅減少。掌握自己的「軸色」，再以之為中心進行穿搭，不論是誰都能輕易呈現出「高雅時尚」的風格，同時提升舒服、好感的形象。

再來，就是如何透過正確的色彩比例來搭配「軸色」。其實並不難，只要稍微了解色彩搭配的訣竅，就能穿得簡單又有型。

請不要認為「自己沒有什麼美感」、「不可能學會」。所謂的色彩搭配，八成是仰賴理論，而在學習的過程中，自然也會提升美感。瞭解色彩的基本理論，就能掌握自己的「軸色」，所以不論是誰，要搭出動人出色的穿著絕對沒問題。

首先，我們來談談關於色彩組成的重點。

色彩的組成條件有色相、明度與彩度。色相代表顏色樣貌，明度為明亮度，彩度則是鮮豔度。除了無彩度的「黑、灰、白」，世界上所有的顏色都由色彩的三原色「紅、藍、黃」混合而成。將紅、藍、黃依不同的比例混合，就能構成鮮豔的純色，而表現顏色鮮明的程度，就是彩度。彩度越高，顏色越清楚鮮豔，稱為「鮮明色」，當彩度越低，則成為比較模糊的「混濁色」。

將白色混入純色中，會提高明度，讓顏色變得明亮；而純色中混入黑色則會降低明度、顏色變暗，若混入灰色則讓顏色變得霧灰暗沉。

在多采多姿的顏色中，「軸色」會是妳永遠的好夥伴。正因為是適合妳的顏色，即使年齡增長、體型改變、肌膚失去光澤，或是情緒低落，也不會減損妳的風采，甚至還有調校的效果。

「軸色」穿搭也能在妳希望低調但保有質感的時候派上用場；若想加深予人的印象時，就利用高彩度的鮮明色；想展現開朗亮麗的風格，則推薦高明度的亮色；想給人沉穩的印象，就運用低明度的暗色……。

只要瞭解「軸色」，再透過些許色彩的知識，成為「自信亮眼的自己」簡直易如反掌。

以「軸色」之一的米色為基底，再用白色增添柔美感。與初次見面的人見面時，就讓具潔淨感的白色單品大顯身手。上衣／ebure、裙子／IENA、包包／LOEWE、包鞋／PELLICO、披肩／ZARA、耳環／JUICY ROCK、項鍊／CYCRO（皆為私物）。 圖／瑞麗美人 提供

【挑選下身單品：搭配「軸色組合」帶出協調感】

準備好「軸色組合」後，馬上來嘗試真正適合妳的穿搭風格吧。首先將手邊擁有的下半身單品，搭配妳的「軸色組合」看看。光是一個簡單的搭配動作，穿搭就完成了！「軸色組合」本身就能帶出協調感，下身不論配什麼，基本上都不會出錯。

最簡單的方式是一開始先選配黑色或白色的下身單品，接著試看看手邊一定有的「自己的軸色」，或是「對比的軸色」品項。熟練這幾種穿搭之後，將下身顏色換成「點綴色」也別有風格。妳會發現，只要把「軸色組合」確實備妥，沉睡在衣櫃中的單品一定都能展露身手。

【瞭解「軸色」，就能發現適合的「點綴色」】

「黃色系」軸色的焦糖色，配上同為黃色系「點綴色」的橘色，是絕對不會失誤的組合。另外希望增添清爽感，所以加入白色單品。大衣／Cookie Chocolate、針織衫／Deuxiéme Classe、褲子／Plage、包包／ZANELLATO、鞋子／STUNNING LURE、耳環／JUPITER、手環／JUICY ROCK（皆為私物）。 圖／瑞麗美人 提供

許多人都這麼說：「雖然想要嘗試亮眼的顏色，卻不知道什麼顏色適合自己，所以穿來穿去總是那些基本色……」其實，只要瞭解自己的「軸色」之後，就能知道讓自己更加綻放魅力、最襯托妳的「點綴色」。

● 若軸色是「黃色系」，點綴色就是「黃色‧橘色‧綠色」三個顏色。

● 若軸色是「藍色系」，點綴色則為「正藍色‧粉色‧紫色」三個顏色。

● 整體先以「軸色」為基礎，再放入這三色中的任一色，就不必擔心失誤。

提到「點綴色」，或許會直接聯想到鮮豔的色彩，但其實它也包含低明度、粉色、暗色等顏色。

一起找到適合自己的點綴色吧。