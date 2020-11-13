2020年鐘表奧斯卡GPHG日內瓦鐘表大賞 得獎的是...

每個大型規模的產業，都會有一個獎項，肯定產業中一年以來的辛勤，並對創意、勇氣、成就獻上祝福。在美國電影圈有「奧斯卡金像獎」，而在瑞士高級鐘表則有「日內瓦鐘表大賞（GPHG）」，並在昨日公佈了2020年的全數得獎清單。

其中最大獎的「最佳男表」是由當代最富盛名、獨立製表師Voutilainen的28SC腕表拿下，也是品牌同名製表師Kari Voutilainen首只將秒針設計於中心的機械表款，鈦金屬與精鋼各限量10只、已全數完售，據了解台灣已有玩家成功訂購，目前仍在等待交貨期。獨立製表品牌如Chronométrie Ferdinand、Greubel Forsey、H. Moser & Cie都有不俗表現，分別拿下最佳腕表、最佳複雜功能男表與最佳計時碼表等獎項。