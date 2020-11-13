戶外活動裝備也要有黑科技！Columbia打破侷限首創鋁點羽絨外套

天氣逐漸變冷，冬季的感受越來越明確，也是各類保暖裝備出籠的時刻。然而，戶外活動時穿著的衣物，除了能禦寒之外，還要兼具潮流搭配，以及有「黑科技」機能加持，無須厚重亦能保有風格。

10年來連續獲選為美加俄等國滑雪選手指定穿著的Columbia Omni Heat鋁點科技，今年再次突破，首創3D黑鋁點羽絨外套。將保暖科技運用在外層，將近10萬顆的智慧黑色圓點，採用鋁金屬與特殊黑色塗料組成的多層結構傳導設計，可透過過陽光直射和間接照射吸收太陽熱能，持續減少損耗。不只如此，還能利用布料間的立體縫隙，對流體溫熱能、排出多餘的汗氣跟濕氣，維持乾爽不悶熱的穿著感。

The North Face Team Kit夾克14,880元。圖／台灣威富提供

要如何在濕冷的風雨中也能持續鍛鍊？專業運動品牌UNDER ARMOUR祭出兩大禦寒科技，其一的「UA Storm」就是運用多孔面料纖維當作服裝外層塗料，可同時達到防潑水及透氣效能。以及以陶瓷性材料纖維塗抹內襯加以特別的印花圖案編排，打造出具熱傳導特性的防寒層，準確吸收身體熱能並儲存於衣著內，循環散發到人體最需要部位的「UA ColdGear® Infrared」技術。讓運動者能從容應對冬季氣候變化，在戶外運動時也能獲得完整防護。

ODLO銀離子高效保暖型圓領長袖2,550元。圖／星裕國際提供

而The North Face的FUTURELIGHT™防水科技面料，仍是品牌冬季最不可少的元素，無論是極限運動和日常生活都能使用。利用奈米紡織技術製成，具有防水透氣性能和柔軟特性，能由內到外隨時保持乾爽體感。另外，內搭也很重要，專為極地運動員打造保暖運動服飾的ODLO持續滿足消費者多元需求，開發符合各種戶外運動情境及季節穿搭商品，新推出的銀離子高效保暖內層衣，採用創新奈米碳粒子科技材質，搭配輕量化格狀結構，整體重量減輕29%，同時提升40%蓄熱效能，解決過去只有厚重衣物才有良好保暖效果的既定印象。