潮人來助陣！GUCCI Grip腕表 潮玩形象視覺新釋出

如何向次世代靠攏？從街頭、年輕玩家熱愛的事物將是一條蹊徑。近年大量翻玩潮流、復古風格的GUCCI，其Grip腕表系列是由創意總監Alessandro Michele親自發想，由於為了扣緊新世代，他從街頭玩家熱愛的滑板板面的砂紙得到靈感，事實上，「Grip」即引自滑板運動，也象徵腕錶一如砂紙、牢牢扣住手腕，成為風格與主張的另一展現。

近期Grip腕表以精心創作的人物照及短片重新成為Gucci社交媒體平台亮點，Alessandro Michele邀請多位國際知名的街頭運動好手分享個人故事，並以視覺影像深入探索他們的世界與GUCCI共同擁有的潮流新態度。

從巴黎、柏林、紐約、洛杉磯以致中國成都，這些街頭好手包含為滑板好手身兼音樂人的Cher Strauberry、籃球員兼饒舌歌手Paperboy Prince、巴黎舞者Sulian Rios、出身柏林的溜冰選手Sara Lancerio都加入拍攝。炒熱氣氛的同時，更有七款GUCCI Grip新品腕表將能在Gucci應用程式首度亮相，透過「擴增實境（AR）」技術，只要將行動裝置的相機鏡頭對準手腕，就能感受、欣賞腕表上手後的虛擬玩味。