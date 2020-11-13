寒假必去親子體驗展「不可思議怪怪島」12月空降華山 預售票全面啟售

「不可思議怪怪島」親子體驗展，將於今年12月26日正式在華山1914文創園區西1、西2館盛大展開，今年因受到疫情影響，許多小朋友無法出遊，如今疫情減緩，父母開始煩惱寒假該帶孩子去哪玩？主辦單位聯合數位文創聽到父母的心聲，重磅打造全新陸海空豪華主題場景，搭配自然生態知識與神秘解鎖任務，讓小朋友化身小小探險家，身歷其境體驗最刺激有趣的冒險旅程，預售優惠票220元(原價320元)11月13日起各大通路全面啟售。

《瘋狂火山》3D示意圖，穿越障礙限時蒐集能量，幫助火山恢復元氣。圖／聯合數位文創提供

繼「變變變！生物體驗展」後，全新推出「不可思議怪怪島」親子體驗展，匯聚陸海空三大主題場景，打造最奇幻的冒險島嶼，想要登上「不可思議怪怪島」首先要搭上超大型的《怪怪島專機》，溜下高空溜滑梯登島；緊接而來進入到《瘋狂火山》區，在時限內穿越障礙、蒐集能量碎片，幫助火山恢復元氣；還可以搭乘海底列車穿梭《奇幻海洋》區，認識海中生物一覽海底奇景，小朋友暢遊海底世界的同時，更有結合環保議題的《搶救魚群大作戰》任務，解救出被垃圾困住的魚兒們，還有更多元的玩法與造景，等著爸爸媽媽帶著小朋友前往解鎖，盡情放電。

《奇幻海洋》3D示意圖，搭上海底列車暢遊海底世界。圖／聯合數位文創提供

「不可思議怪怪島」展覽現場除了有趣刺激的冒險任務外，更搭配各展區場景，規劃豐富的自然生態與原生動植物的知識牆介紹，讓大朋友、小朋友在挑戰任務的過程中，加深對大自然的認識，寓教於樂、親子共學，增進親子關係，是今年寒假不可錯過的親子活動最佳去處。

由聯合數位文創舉辦的「不可思議怪怪島」親子體驗展，2020年12月26日至2021年4月5日，將於華山1914文創園區西1、西2館盛大展開，11月13日起，預售優惠票220元各大通路正式開賣。

【不可思議怪怪島】展覽資訊

●展覽名稱：不可思議怪怪島

●展覽期間：2020.12.26－2021.4.5（除夕休館）。

●展覽時間：每日10:00－18:00（17:30停止售票、入場）。

●活動地點：華山1914文創產業園區 西1、西2館。

●票 價：預售票 NTD$220；全票NTD$320；優待票 NTD$290；愛心票 NTD$160。

●售票通路

udn售票網： https://bit.ly/2IwW3mC

7-11 ibon： https://bit.ly/36sY7En

全家： https://bit.ly/2IhLBzD (須至門市Famiport機台購買)

GOMAJI： https://bit.ly/3eMbuTG

博客來： https://bit.ly/38ufjMk

●官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/magicalisland2021/

●官方粉絲團： https://www.facebook.com/udnkids/

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）。

●主辦單位：聯合數位文創、華山1914文創園區。

●展場每日全面清潔消毒；現場相關防疫措施依中央流行疫情指揮中心規定辦理。