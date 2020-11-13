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POYA寶雅獨家限量開賣雙鋼印「MIT許願口罩」！首批到貨10萬盒

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅獨家限定販售「MIT許願口罩」，50入盒裝售價399元，首批到貨10萬盒、11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定販售「MIT許願口罩」，50入盒裝售價399元，首批到貨10萬盒、11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供

今年新冠肺炎疫情影響深遠，口罩已成為日常必需品，為了讓口罩人生也能有好心情，特殊顏色、花色的口罩也成了搶買夯品。POYA寶雅與聚泰科技攜手，打造出3款清新時尚花色的雙鋼印醫用口罩，取名為「MIT許願口罩」，1盒50入售價399元，本周六（11月14日）將會陸續抵達POYA寶雅所有門市，首批到貨10萬盒、供貨狀況依各門市有所不同，目前無接受預購，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。

POYA寶雅獨家限定的「MIT許願口罩」由台灣製造，擁有雙鋼印標示，3層設計讓防疫抗菌更紮實，表層防潑水、中層採用熔噴不織布、貼近肌膚的底層使用親膚透氣的纖維不織布，能吸附汗水油脂、維持乾爽，全系列推出「雲朵朵」、「冰晶紫」、「幻彩虹」等3款，清新花色帶有時尚文青風格，可依照不同心情或裝扮做搭配，讓口罩也能成為穿搭的時尚單品。

POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－雲朵朵款，50入盒裝售價399元，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－雲朵朵款，50入盒裝售價399元，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－冰晶紫款，50入盒裝售價399元，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－冰晶紫款，50入盒裝售價399元，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－幻彩虹款．50入盒裝售價399元，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－幻彩虹款．50入盒裝售價399元，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定販售「MIT許願口罩」，50入盒裝售價399元，首批到貨10萬盒，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定販售「MIT許願口罩」，50入盒裝售價399元，首批到貨10萬盒，11月14、15日每人限購各花色各1盒，限量售完為止。圖／寶雅提供

口罩 新冠肺炎

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