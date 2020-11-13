快訊

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

土耳其和法國「政教分離」之亂？與西化導師的百年恩仇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新板希爾頓「繽紛樂」！ 穿彩虹服飾住就送「彩虹蛋糕」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
酒店大廳藝術裝置「夢遊仙境的七色軟糖」。圖／台北新板希爾頓酒店提供
酒店大廳藝術裝置「夢遊仙境的七色軟糖」。圖／台北新板希爾頓酒店提供

新北耶誕城開城了！位於板橋車站旁4分鐘步行距離的台北新板希爾頓酒店，因應耶誕城，推出「繽紛樂」住房專案，每周五著指定七彩配件或服裝就可免費兌換蛋糕飲品。

此外，飯店各區也已換上色彩鮮豔的耶誕裝飾迎賓，大門口4米高的耶誕樹與前方耶誕城街景相呼應。14日起，也推出每周末季節限定的「繽紛樂電影放映會」，每周六下午3點、周日上午10點放映，房客免費報名，將在舒適的十多坪的室內草坪空間，播放「阿拉丁」、「獅子王」與「冰雪奇緣2」。

響應全民進新北耶誕城，也有「打卡在新北耶誕城」，即日起只要在台北新板希爾頓酒店臉書官方粉絲頁抽獎貼文按讚留言，上傳與飯店大廳裝置藝術「你的天賦your gift」合照並打卡在「新北耶誕城」，就有機會抽希爾頓客房住宿券，共3個幸運名額，抽獎活動至元月3日。

相關資訊可洽：02-2958-3770或至台北新板希爾頓酒店官網查詢。

希爾頓客房。圖／台北新板希爾頓酒店提供
希爾頓客房。圖／台北新板希爾頓酒店提供
台北新板希爾頓酒店推出穿彩虹服飾住就送「彩虹蛋糕及彩虹飲品」活動。圖／台北新板希爾頓酒店提供
台北新板希爾頓酒店推出穿彩虹服飾住就送「彩虹蛋糕及彩虹飲品」活動。圖／台北新板希爾頓酒店提供

新北 希爾頓 酒店

延伸閱讀

微風耶誕點燈 董座廖鎮漢攜手「信」為孩子圓夢

新北耶誕城13日點燈 節目交管防疫一次看

廁所貼「保持距離」標語 網笑：要我們高射炮到小便斗嗎？

入住只要111元！ 雙11「新板希爾頓酒店」加碼1元競標總統房，一泊二食免2500元

相關新聞

鐵路便當節登場！國內參展數史上最多 特色一次看

第六屆鐵路便當節，今天在台北車站中央大廳熱鬧開展。台鐵局說，今年活動以「移動的味道　經典開行」為主軸，包括台灣、日本、瑞...

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

圖輯／第六屆鐵路便當節開幕 展現鐵道食旅風潮

第六屆鐵路便當節上午在台北車站中央大廳熱鬧開展，以「移動的味道 經典開行」為主軸，包括台灣、日本、瑞士及法國共計30家業...

新板希爾頓「繽紛樂」！ 穿彩虹服飾住就送「彩虹蛋糕」

新北耶誕城開城了！位於板橋車站旁4分鐘步行距離的台北新板希爾頓酒店，因應耶誕城，推出「繽紛樂」住房專案，每周五著指定七彩...

台北國賓住就送「日本高人氣電器」 免出國、不必搶

日本向來是台灣旅客的最愛，許多人到日本旅遊更不忘「扛電器」回家，在這個無法出國的時刻，台北國賓大飯店推出「暖冰大賞」住房...

UNIQLO +J系列正式開賣！流量破表網站當機、旗艦店湧現排隊人潮

即使隔了許多年，極簡大師JIL SANDER的魅力依舊無法擋，與UNIQLO合作的+J系列，今日（11/13）正式開賣，...

金牛來報到！ 江詩丹頓藝術大師牛年生肖限量腕表問世

2020年太匆忙，時序進入11月，更讓人期待來年的嶄新到來。東方傳統中農曆新年的跨入才算真正新一年的篇章揭開。瑞士頂級鐘...

ISSEY MIYAKE「一生樹語」系列 雪中精靈的絕美氣質

ISSEY MIYAKE帶來冷冽空靈的Holiday Promotion「一生樹語」系列，以蝴蝶翅翼的鱗粉幽光打造服裝，...

跨界之必須 Bell & Ross BR 05腕表的幾何混搭魅力

混搭、混種、跨界當道，早從10多年前大量興盛的「crossover」風格開始，傳統鮮明的風格界線逐漸模糊。高端與平價、古...

LV玩起來！ Game On史上首個紅心皇后包款登場

以時尚就是一場牌局為概念，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監在2021早春中，呈現了一系列Ga...

南港瓶蓋工廠「自造舞台試驗所」 藝起來開瓶！

聖誕節、新年假期還不曉得何處去嗎？聯合數位文創從 12月24日起，在南港瓶蓋工廠台北製造所M棟，推出「自造舞台試驗所」的演出節目，邀你藝起來開瓶！繼獨角音樂劇、自創音樂劇歌曲精華後，第二波登場的是明星魔術師簡銘宣籌畫已久的2021最新專場《第六種感應》、再加上由曾參與歌劇魅影世界巡演的Paul Whiteley領軍台灣歌劇演員的歐美音樂劇選粹音樂會《曙光再現 音樂劇之旅》，11/13於udn售票網同步開賣！

LUXGEN URX休旅 7人也樂活

隨著家庭結構轉變及高齡社會來臨，三代同堂出遊的機會也增加，傳統5人座已經無法滿足，國人自主品牌LUXGEN全新推出的UR...

熱門新聞

新北山區、宜蘭大雨特報！ 吳德榮：下周秋老虎發威

雙11撿到便宜？超神網站揭「歷史價格」 網看超懊悔：不早說

11月20日開幕 好市多「北台中店」獨家開賣遊艇、限定金條、愛馬仕包

三明治機、自動給皂機可愛必收！7-11「拉拉熊暖心時光集點」推29款限量商品

雙11包裹大軍狂襲超商 到貨尖峰時間曝光：已有門市收800件

雄鹿就在背後！野生攝影師錯過拍攝良機 自己反變作品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。