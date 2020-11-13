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新板希爾頓「繽紛樂」！ 穿彩虹服飾住就送「彩虹蛋糕」
新北耶誕城開城了！位於板橋車站旁4分鐘步行距離的台北新板希爾頓酒店，因應耶誕城，推出「繽紛樂」住房專案，每周五著指定七彩配件或服裝就可免費兌換蛋糕飲品。
此外，飯店各區也已換上色彩鮮豔的耶誕裝飾迎賓，大門口4米高的耶誕樹與前方耶誕城街景相呼應。14日起，也推出每周末季節限定的「繽紛樂電影放映會」，每周六下午3點、周日上午10點放映，房客免費報名，將在舒適的十多坪的室內草坪空間，播放「阿拉丁」、「獅子王」與「冰雪奇緣2」。
響應全民進新北耶誕城，也有「打卡在新北耶誕城」，即日起只要在台北新板希爾頓酒店臉書官方粉絲頁抽獎貼文按讚留言，上傳與飯店大廳裝置藝術「你的天賦your gift」合照並打卡在「新北耶誕城」，就有機會抽希爾頓客房住宿券，共3個幸運名額，抽獎活動至元月3日。
相關資訊可洽：02-2958-3770或至台北新板希爾頓酒店官網查詢。
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