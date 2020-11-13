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台北國賓住就送「日本高人氣電器」 免出國、不必搶
日本向來是台灣旅客的最愛，許多人到日本旅遊更不忘「扛電器」回家，在這個無法出國的時刻，台北國賓大飯店推出「暖冰大賞」住房專案，吹風機、冷凍櫃等多款日本高人氣家電大贈送。
其中，入住台北國賓「全新精緻客房」一晚4,511元，贈送「日本製多功能烘被機」；入住「全新尊榮客房」一晚12,911元，即贈價值破萬的「直立式冷凍櫃」，由飯店免費宅配到府。另有「奈米水離子吹風機」或「智能電烤箱」等贈品選擇。
台北國賓飯店表示，此次搭配「暖冰專案」的「全新精緻客房」與「全新尊榮客房」，皆為2019年新裝修的雙人房型，以「現代台灣」為靈感，呈現大器舒適的摩登風格。房內配有頂級席夢思床墊與枕頭、TOTO免治馬桶及專屬KOHLER浴缸；尊榮客房擁有12坪開闊空間。
針對家庭客，此專案也提供加價升等為三人房或四人房的服務。電話：02-2551-1111轉訂房組，或至國賓飯店線上訂房網預訂。
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