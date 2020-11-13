UNIQLO +J系列正式開賣！流量破表網站當機、旗艦店湧現排隊人潮

UNIQLO日本網站，因為同時湧入許多要搶買+J系列的試用者，因此導致流量過載當機了。圖／摘自UNIQLO日本官網

即使隔了許多年，極簡大師JIL SANDER的魅力依舊無法擋，與UNIQLO合作的+J系列，今日（11/13）正式開賣，就讓品牌的日本網站，因為流量破表當機，並顯示道歉聲明。

傳奇設計師JIL SANDER和UNIQLO合作的+J系列，不搭雙11的熱潮，選在今日（11/13）全球同步開賣，同樣吸引了大批消費者搶買。像是日本UNIQLO網站，在網路商店上線後，沒多久就因為流量破表而當機，無法連線。而且根據《fashionsnap》的報導，在東京的UNIQLO旗艦店或其他據點，還沒開店之前就已有不少人在排隊。而且新宿東口店和原宿店，還因為長長的人龍，不得不將營業時間提前1個半小時，足見JIL SANDER的吸引力。

而台灣在上市+J系列時，除了襯衫之外，其餘品項都限定在UNIQLO的官網、西門旗艦店、ATT 4 Fun和明曜百貨據點推出。雖然網站沒有當機，不過有部分單品在啟售之後，已經陸續斷碼、斷色了。另外，UNIQLO限定銷售+J的三家實體門市，在今天早上開店前，也湧現了百餘人排隊。品牌透露「這比預估的反應更好」，也說明極簡大師JIL SANDER在時尚迷心中的地位。

UNIQLO的有銷售+J系列的實體門市，湧現排隊等待搶購的消費者。圖／讀者提供

全系列一共有38款女裝、37款男裝以及6款配件，價格落在990元至7,990元。特別是必買的Hybrid羽絨外套、機能性羽絨外套、軍裝風格夾克，以及喀什米爾混紡大衣，整體剪裁俐落合身，還能展現設計師剪裁功力，符合消費者的期待。每一款都兼具好搭配與時髦感，因此還沒開賣前，網路上就有熱烈討論。