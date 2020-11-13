快訊

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

拜登欲重振美聲望地位 傳考慮找希拉蕊當駐聯合國大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「旗山美濃馬拉松」12月6日熱情開跑 台塩小分子活力應援！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
2020「旗山美濃馬拉松」將於12月6日開跑。圖／聯合數位文創提供
2020「旗山美濃馬拉松」將於12月6日開跑。圖／聯合數位文創提供

連續在高雄旗山舉辦三屆的優質賽事「旗山馬拉松」，今年12月6日將舉辦第四屆，主辦單位在路線上大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的客家美食，今年也多了台塩小分子海洋活水的活力應援，為報名參賽的跑者們提供健康滿點的馬拉松賽事！

一路跑過旗美小鎮風光 熱情迎接冬日暖陽

旗美馬拉松是全台唯一一場以香蕉為主的賽事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦賽事。賽事分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里與親子組5公里等組別。漫跑在富含歷史與人文氣息的旗山百年老街，與美濃古色古香的客家夥房、質樸懷舊的門樓間，不論是揪團一起跑還是享受獨自徜徉的樂趣，升級版的跑步路線與特色補給，都將帶給跑者全新的感受與樂趣。

台塩小分子海洋活水 活力應援旗美馬

以純淨天然，小分子甘甜順口等特色著稱的小分子海洋活水，臺鹽公司自推出後即廣受年輕族群喜愛，更是運動時的最佳戰友，亦力挺運動賽事，以「小分子大夢想」的品牌精神，受邀擔任本屆旗美馬指定用水，將於全程賽道與賽後為跑者提供飲水補給，一路為跑者應援打氣。

●賽事最新消息都在【旗美馬拉松 官方Facebook粉絲頁】 2020年終迎戰旗美馬，你我「蕉」手完賽勢在必行。

馬拉松 美濃 客家美食

延伸閱讀

旗山早療假日辦篩檢 幫助家長更了解小孩發展

高市美濃圖書分館開館5周年 年借閱破8萬人次

高市客委會新主委人選曝光 外型亮麗的小學校長將出任

各式妖魔鬼怪到美濃戶政所「搗蛋」 給完糖就開心離開

相關新聞

POYA寶雅獨家限量開賣雙鋼印「MIT許願口罩」！首批到貨10萬盒

今年新冠肺炎疫情影響深遠，口罩已成為日常必需品，為了讓口罩人生也能有好心情，特殊顏色、花色的口罩也成了搶買夯品。POYA...

天冷買氣熱 新光三越台北站前周年慶人潮塞滿樓面

新光三越體系周年慶最後壓軸台北站前店今日開打，因推出門檻最低的全館單筆滿2,000送200回饋，ㄧ開店就湧入購物人潮，一...

超忙健身族懶人備餐／教練私房菜 酪梨鮭魚藜麥溫沙拉

當超人氣食材酪梨遇上鮭魚和藜麥，如何一起搭配，才能同時滿足美味、低熱量、飽足感、方便性的4大條件呢？專業健身教練Ola喬...

adidas潮鞋連發！跨界街牌、人氣電玩 每一雙都是話題

潮鞋市場龐大，早就是眾家品牌必爭之地，而且又以跨界聯名最受到消費者青睞，深闇此道的adidas與adidas Origi...

大人不失敗時尚／活用衣櫃打入冷宮的單品 用「軸色」搶救穿搭

穿搭，不僅是「穿對衣服」，更展現了生活態度。成熟的大人們，每當要搭配較正式的外出服時，是否擔心穿太年輕怕裝可愛，穿太素又...

寒假必去親子體驗展「不可思議怪怪島」12月空降華山 預售票全面啟售

「不可思議怪怪島」親子體驗展，將於今年12月26日正式在華山1914文創園區西1、西2館盛大展開，今年因受到疫情影響，許多小朋友無法出遊，如今疫情減緩，父母開始煩惱寒假該帶孩子去哪玩？主辦單位聯合數位文創聽到父母的心聲，重磅打造全新陸海空豪華主題場景，搭配自然生態知識與神秘解鎖任務，讓小朋友化身小小探險家，身歷其境體驗最刺激有趣的冒險旅程，預售優惠票220元(原價320元)11月13日起各大通路全面啟售。

「旗山美濃馬拉松」12月6日熱情開跑 台塩小分子活力應援！

連續在高雄旗山舉辦三屆的優質賽事「旗山馬拉松」，今年12月6日將舉辦第四屆，主辦單位在路線上大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的客家美食，今年也多了台塩小分子海洋活水的活力應援，為報名參賽的跑者們提供健康滿點的馬拉松賽事！

2020年鐘表奧斯卡GPHG日內瓦鐘表大賞 得獎的是...

每個大型規模的產業，都會有一個獎項，肯定產業中一年以來的辛勤，並對創意、勇氣、成就獻上祝福。在美國電影圈有「奧斯卡金像獎...

戶外活動裝備也要有黑科技！Columbia打破侷限首創鋁點羽絨外套

天氣逐漸變冷，冬季的感受越來越明確，也是各類保暖裝備出籠的時刻。然而，戶外活動時穿著的衣物，除了能禦寒之外，還要兼具潮流...

潮人來助陣！GUCCI Grip腕表 潮玩形象視覺新釋出

如何向次世代靠攏？從街頭、年輕玩家熱愛的事物將是一條蹊徑。近年大量翻玩潮流、復古風格的GUCCI，其Grip腕表系列是由...

圖輯／第六屆鐵路便當節開幕 展現鐵道食旅風潮

第六屆鐵路便當節上午在台北車站中央大廳熱鬧開展，以「移動的味道 經典開行」為主軸，包括台灣、日本、瑞士及法國共計30家業...

新板希爾頓「繽紛樂」！ 穿彩虹服飾住就送「彩虹蛋糕」

新北耶誕城開城了！位於板橋車站旁4分鐘步行距離的台北新板希爾頓酒店，因應耶誕城，推出「繽紛樂」住房專案，每周五著指定七彩...

熱門新聞

新北山區、宜蘭大雨特報！ 吳德榮：下周秋老虎發威

雙11撿到便宜？超神網站揭「歷史價格」 網看超懊悔：不早說

雙11包裹大軍狂襲超商 到貨尖峰時間曝光：已有門市收800件

想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！

投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

UNIQLO +J系列正式開賣！流量破表網站當機、旗艦店湧現排隊人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。