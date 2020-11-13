「旗山美濃馬拉松」12月6日熱情開跑 台塩小分子活力應援！

連續在高雄旗山舉辦三屆的優質賽事「旗山馬拉松」，今年12月6日將舉辦第四屆，主辦單位在路線上大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的客家美食，今年也多了台塩小分子海洋活水的活力應援，為報名參賽的跑者們提供健康滿點的馬拉松賽事！

一路跑過旗美小鎮風光 熱情迎接冬日暖陽

旗美馬拉松是全台唯一一場以香蕉為主的賽事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦賽事。賽事分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里與親子組5公里等組別。漫跑在富含歷史與人文氣息的旗山百年老街，與美濃古色古香的客家夥房、質樸懷舊的門樓間，不論是揪團一起跑還是享受獨自徜徉的樂趣，升級版的跑步路線與特色補給，都將帶給跑者全新的感受與樂趣。

台塩小分子海洋活水 活力應援旗美馬

以純淨天然，小分子甘甜順口等特色著稱的小分子海洋活水，臺鹽公司自推出後即廣受年輕族群喜愛，更是運動時的最佳戰友，亦力挺運動賽事，以「小分子大夢想」的品牌精神，受邀擔任本屆旗美馬指定用水，將於全程賽道與賽後為跑者提供飲水補給，一路為跑者應援打氣。